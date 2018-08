Hivatalos, Ricciardo lelép a Red Bulltól a Renault-hoz

Érdekes F1-átigazolást vázolt fel szinte egyszerre, de egymástól függetlennek látszó forrás alapján a Daily Mail és a RaceFans is, ami szerint

Daniel Ricciardo a Red Bull-lal való hosszabbítás helyett a Renault-hoz igazolna.

A helyére pedig a Red Bulltól kölcsönvett, jelenleg a Renault-nál vezető Carlos Sainz kerülhetne.

A lépést a pletykaszinten megírt cikkek után a Red Bull hivatalossá is tette, annyit közöltek, hogy

Daniel Riccairdo szerződése lejárta után, vagyis a 2018-as szezon végén távozik az istállótól.

Normál esetben a Daily Mail értesülései nem számítanak sziklaszilárdnak, de az információt átvette a Sky is, ami egy fokkal több hitelt adott a hírnek, ami igaznak bizonyult.

A dolog már csak azért is érdekes, mert a hét első felében az ausztrál Red Bull-pilóta azt mondta, hogy a nyári szünet alatt, de legkésőbb a Belga Nagydíj előtti napokban eldől, folytatja-e a Red Bullnál, bár érdekesen fogalmazott, és szavait úgy is lehetett érteni, hogy akkor bejelentik a Red Bull-hosszabbítását, de akár úgy is lehetett értelmezni, hogy azt jelentik be, hosszabbít-e egyáltalán a csapattal a 2018-as idény végén lejáró szerződésén.

A Red Bull-közlemény után nem sokkal a Renault is lépett, és elismerte, náluk folytatja az ausztrál, aki két évre szerződik hozzájuk. Ez részben meglepő döntés, hiszen a Renault jó egy másodperccel lassabb átlagban körönként a Red Bullnál, az pedig már a triplacsavar része, hogy a Red Bull pont a megbízhatatlanság miatt ejti a Renault-motort a 2019-es szezonra, és vált Hondára. Ricciardo egyébként pont azzal indokolta a döntését, hogy meggyőzte a Renault motor, és hisz benne, hogy rövid idő alatt utolérhetik a Ferrari, Mercedes kettőst.

Az egyetlen ok, ami racionálissá teheti a lépést, hogy a Renault rettentő sok pénzzel szállt be a licitbe, és sokkal nagyobb fizetést ajánl az ausztrálnak, mint a Red Bull, ahol Max Verstappen már hónapokkal ezelőtt hosszabbított.

Sainz jelenleg kölcsönben vezet a Renault-nál, a Red Bull a Toro Rosso, McLaren, Honda, Renault négyszög feloszlásakor adta oda a Toro Rosso-pilótát a francia gyári csapatnak.

Triplacsavar a pilótapiacon

Ricciardo váratlan lépése még tovább kavarhatja a dolgokat a pilótapiacon. Korábban úgy tűnt, Esteban Ocon kerülhet a Renault-hoz, ezt a helyet szerezte meg magának az ausztrál, aki mellett maradhat a francia csapatnál Nico Hülkenberg, vagyis Ocon is maradhat a csődeljárástól megmentésre váró Force Indiánál.

A Mercedes, Renault és Force India helyei ezzel fixek 2018-ra, a Red Bullnál felszabadult egy hely – a Renault-hoz kölcsönadott Sainz, de a Toro Rosso-pilóta Pierre Gasly is nagyon esélyes ide –, de a Ferrarinál sincs még biztos pár Sebastian Vettel mellé, és nagy a bizonytalanság a McLarennél is. A legváratlanabb lépés persze az lenne, ha Fernando Alonos a McLarent elhagyva a Red Bullhoz menne, de erre elég kicsi az esély.