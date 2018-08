A Williams-pilóta Stroll apja vette meg a Force Indiát

Sergio Pérez akcióját a Mercedes és a főszponzor is támogatta.

Lawrence Stroll, a Williams-pilóta Lance Stroll apja által vezetett üzleti csoport mentette meg a csődtől a Magyar Nagydíj előtt csődeljárás alá helyezett Force Indiát. Stroll mellett a kanadai vállalkozó Andre Desmarais, a Monaco Sport and Managementet képviselő Jonathan Dudman, a divatmogul John Idol, a telekommunikációs befektető John McCaw Jr., a pénzügyi szakértő Michael de Picciotto, és Stroll üzleti partnere, Silas Chou áll a Force Indiát megmentő csoport mögött.

Az Autosport úgy értesült, hogy a vételi szándékot jóváhagyták a csődbiztosok, és így a csapat mind a 405 alkalmazottja megtarthatja állását, tovább a Force India összes hitelezőjét – köztük a csődeljárást indító pilótát, Sergio Pérezt, illetve a csapat motorjait szállító Mercedest is kifizetik.

Strollról egy ideje pletykálták már, hogy átvenné a Force India irányítását, most a megfelelő üzleti partnerekkel ez sikerült is. Ez egyben azt is előrevetíti, hogy fia, Lance Stroll átigazolhat a Williamstől (feltehetőleg az év végén), ami nagyban Stroll anyagi támogatásából fedezte a költségeit.

A Force India eddigi tulajdonosa az adócsalás miatt jelenleg is eljárás alatt levő indiai Vijay Malljy volt.