4 csapat 6 helye kiadó, legalább. Kimi is a képben.

A Ferrari bő egy héttel a 2018-as Olasz Nagydíj után, kedd délelőtt közölte, hogy Kimi Räikkönen 2019-ben nem lesz az istálló pilótája. Rövid kommünikében köszönték meg neki az elmúlt éveket, az emberi nagyságát, és hogy mindig remek csapatjátékos volt.

2019-re túl sok opciója nem marad a finnek, de nem vonul vissza, máris talált magának csapatot: bejelentette, hogy két évre aláírt az Alfa Sauberhez. Räikkönen náluk kezdte a karrierjét majdnem 18 évvel ezelőtt, 2001-ben, és ott is fogja befejezni. Szerződtetését megkönnyíthette, hogy idén a Ferrari fiókcsapata lett a Sauber.

Az októberben 39 éves finn két szakaszban nyolc szezont töltött a Ferrarinál, 2007-2009 és 2014-2018 között. 2007-ben világbajnok lett.

A Ferrari jövő évi pilótakettősét is közölték a Räikkönen-távozás után: Sebastian Vettel csapattársa a fiatal Charles Leclerc lesz. Monzában válhatott véglegessé, hogy nincs kiút abból a szerződésből, amit a nemrég elhunyt korábbi Ferrari-elnök, Sergio Marchionne kötött a hatalmas tehetségnek tartott Alfa Sauber-pilótával. Vagyis Leclerc és Räikkönen simán helyet cserélnek jövőre.

Az újonc Leclerc rettentően jó formában kezdte a szezont, az első kilenc futamból ötön is pontszerző volt. Ezzel már akkor több pontot szerzett, mint a Sauber a teljes 2017-es idényben, azóta viszont többnyire rajta kívülálló okok miatt nem szerzett újabb pontokat. Ám így is jobban teljesít, mint csapattársa, Marcus Ericsson.



Az F2 2017-es és a GP3 2016-os bajnoka a Ferrari történetének második legfiatalabb pilótája lesz még úgy is, hogy az idei szezon közben betölti majd a 21-et. Csak a mexikói Ricardo Rodríguez ült Ferrariban 20 évesnél fiatalabban, utána a második legfiatalabb eddigi Ferrari-pilóta Jacky Ickx volt 23 évesen és 5 naposan.

Borítókép: Az érkező (Charles Leclerc) és a távozó (Kimi Räikkönen) Ferrari-pilóta látható. 2018.06.24. Fotó: Gerard Julien/AFP