Szabálytalan a Mercedes új első szárnya, cserélniük kell

Több csapat is komolyabb fejlesztéssel érkezett a Kínai Nagydíjra Sanghajba,a Mercedes és a Red Bull is átszabta kicsit az első szárnyait, emellett a Mercedes az oldalsó légbeömlők előtti terelőkön is sokat változtatott.

Csakhogy a Mercedes hiába dolgozott az új első szárnyakon, az FIA, vagyis a Nemzetközi Automobil Szövetség szabálytalannak találta a záróelem kialakítását, a szabályok szerint ugyanis annak a szárny teljes hosszában fednie kell az oldalsó részt, a Mercedesnél viszont láthatóan, tehát nem egy-két milliméteres hosszban kilóg az utolsó légterelő eleme.

A Mercedes ezzel a megoldással a levegő keréken kívülre terelésén akart segíteni, ám a két pénteki edzés után – amiken még a szabálytan szárnyakat használták – szombatra módosítaniuk kell majd.

A szezonban nem ők az elsők, akik szabálytalan irányba mentek el a fejlesztéssel, a Williamsnél a barcelonai tesztek és az ausztrál idénynyitó között kellett komolyabb átalakítást végeznie az FW42-n, majd ők, illetve a Red Bull is a most végleg szabálytalannak minősített, a Mercedes által is felfedezett kialakításra tértek át, amin módosítaniuk kell az FIA iránymutatása alapján.

