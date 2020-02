F1: az álbemutató után a rendeset is megtartotta a Mercedes

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A hétfői, szponzorbejelentéssel egybekötött bemutatón még csak a 2019-es autót festették át a Mercedesnél a 2020-as színekre, február 14-én, pénteken, röviddel egy éles teszt előtt viszont már a végleges autót is megmutatta a világbajnok csapat.

A W11 névre keresztelt autóval pénteken a világbajnok Lewis Hamilton, illetve csapattársa, Valtteri Bottas is kigurul majd a silverstone-i pályára, erről később képeket, majd kora este videót is közöl majd a Mercedes, így a Red Bull után másodikként őket is lehet majd mozgás közben látni – ezt YouTube-on is közvetítik majd.

A Mercedes eddig is a csúcsot jelentette az oldalsó légbeömlők előtti terelőket nézve, de 2019 telén sikerült még tovább fejleszteni a hihetetlenül komplex rendszert. Az első szárnynál megtartották a 2019-ben bevált koncepciót, amit 2020-ra egyre több csapat vett át, és az orr is minden eddiginél keskenyebbnek tűnik.

A péntek egyébként sűrűnek ígérkezik bemutató szempontjából, az Alfa Romeo – ami szinte biztosan a tavalyihoz képest merőben új festéssel érkezik majd – a szerdai, hivatalos bemutató előtt pénteken pályára gurul Olaszországban, ahonnan legalább kémfotók várhatók majd, míg a nevet váltó, Alpha Tauriként folytató Toro Rosso este grandiózus bemutatóra készül, amihez egy ház falára rögzítették a bemutatásra váró autót.