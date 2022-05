Leclerc űridővel nyerte a barcelonai időmérőt, egy Mercedes befért a második sorba

A Circuit de Catalunya versenypálya az F1 2022-es szezonjának hatodik állomása. A barcelonai aszfaltcsíkot minden pilóta álmából felkeltve is tűpontosan ismeri, évek óta a téli tesztek meghatározó helyszíne a spanyolországi pálya. A pénteki szabadedzések során ismét úgy érezhettük magunkat, mintha egy zsúfolt tesztnapot teljesítene a mezőny, ugyanis szinte minden csapat a Haas kivételével jelentős újításokat hozott erre a hétvégére.

A Haas azzal indokolta a fejlesztések befagyasztását, hogy a jelenlegi konstrukciót már ismerik, és egész jól működik is, így nem hoztak új fejlesztési csomagot Barcelonába.

A McLaren tíz helyen is módosított az autóján, például az első szárny terelőlapjain, de az első felfüggesztés is új borítást kapott, illetve a fékhűtőkhöz, az oldaldobozokhoz és a padlólemezhez is alaposan hozzányúltak, továbbá a hátsó szárny sem olyan, mint Miamiban volt. Az Aston Martin egy teljesen újragondolt autóval próbálkozik a gyenge szezonkezdés után. A britek egy az egyben a Red Bull konstrukciójára építettek, nagyon hasonlít a két autó, de az ördög nyilván a részletekben rejlik.

A Mercedes valóban odalépett most a fejlesztések terén. Az eddig szenvedő konstruktőri címvédő is módosított padlólemezzel próbál a Ferrari és a Red Bull sarkába érni, illetve az első szárny és a hátsó fékek légterelője is módosult. A wokingi gárda erős teljesítményt mutatott a szabadedzéseken, a delfinezést is szinte egy az egyben sikerült megszüntetniük. A második gyakorláson George Russell az előkelő második helyen végzett, Lewis Hamilton pedig harmadik lett.

A Ferrari is fejlesztéseket eszközölt autóján, Charles Leclerc a szabadedzések abszolút leggyorsabbika volt, mind a három gyakorlást a monacói pilóta nyerte meg.

Fotó: Clive Mason / Getty Images Hungary Max Verstappen

Q1

A barcelonai időjárás ma is megizzasztotta a pilótákat. A Q1 kezdetekor 34 fok volt a levegő, és 47 fok volt az aszfalt hőmérséklete. Tömött lelátók előtt gurulhatott a mezőny a pályára.

Elsőként Pierre Gasly lépett a gázra, az Alpha Tauri nem számolhat be jelentős fejlesztésekről, a csapat elismerte, hogy valamelyest lépéshátrányba kerülhetnek emiatt.

Az első érdemleges kört Sergio Pérez 1:20.447-tel teljesítette, de jött Verstappen, és a mexikóit három tizeddel megelőzve állt az élre. A ferrarisok gyors köre is megérkezett, Leclerc és Sainz átvette az első két pozíciót az eredménytáblán. A két Mercedes is biztos továbbjutó helyre kvalifikálta magát, Russell a negyedik, Hamilton az ötödik helyre jött fel.

Az utolsó Q1-es körök következtek. Mick Schumacher odalépett a gázra, a nyolcadik helyre jött fel, ami már biztos továbbjutást jelentett a német számára. Csou Kuan-jü is továbbjutó lett, Pierre Gasly és Cunda Juki is a Q2-be kvalifikálta magát.

Meglepetésre mindkét Aston Martin búcsúzott, Fernando Alonsót feltartották, így a spanyol is kiesett a Q1-ben, valamint a két Williams se jutott tovább Albonnal és Latifivel.

Q2

A két Mercedes nyitotta a Q2-t. George Russell a hétvége legjobb idejével, 1:19.470-es köridővel állt az élre. Hamilton három tizeddel lemaradva a második helyre jött fel. Érdekesség, hogy a két Ferrari és a két Red Bull sem tudott lépést tartani a Mercedesek ekkori legjobb idejével. Leclerc a negyedik, Sainz csak a hetedik helyre jött fel. Pérez a harmadik, Verstappen a hetedik lett.

Az utolsó mért körökre jött az FIA utasítása, miszerint a bokszban nem lehet „gap”-et tartani az előtted lévőtől, tehát szándékosan lemaradni, amivel a pilóták felvezető körük tisztaságát biztosították volna.

Carlos Sainz hazai közönség előtt az élre tudott állni, majd jött Verstappen, aki 1:19.219-cel megnyerte a Q2-t. A Mercedesek idejét csak ők ketten tudták megfutni.

Lando Norris gyors körét az FIA elvette, így kiesése biztossá vált, ezzel Mick Schumacher ölébe hullott a Q3-as bejutás. Esteban Ocon, Cunoda Juki, Pierre Gasly és Csou Kuan-jü is búcsúzott.

Q2 CLASSIFICATION



Mick Schumacher gets into Q3 for the first time 👏#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/bNv3MyvE7M — Formula 1 (@F1) May 21, 2022

Q3

A pole pozíció jövőbeli birtokosára elég sok esélyes volt a Q3 kezdetén. A két Mercedesnek is megvolt az esélye az első helyre a hétvégi teljesítménye alapján. Hamilton 1:19.674-gyel nyitotta a gyors köröket. Leclerc hibázott, megforgott, és a bokszba hajtott, a monacóinak így egy próbálkozása maradt, hogy mért kört teljesítsen.

Max Verstappen 1:19.073-mal a hétvége abszolút leggyorsabb idejével vette át a vezetést.

Mindenki elindult az utolsó felvezető körére. Leclerc lila középső szektorral erős pole pozíciós kör várományosa volt, 1:18.750-nel az élre is állt a monacói. Sainz javított, de csak a harmadik helyre volt elég. Verstappen motorproblémákra panaszkodott rádión versenymérnökének, így javítani nem tudott, második lett. Charles Leclerc nyerte tehát az időmérőt, a második Max Verstappen lett, holnap a harmadik helyről Carlos Sainz rajtolhat majd. Russell negyedik, Hamilton a hatodik lett.

Időmérő utáni interjúk

Charles Leclerc:

Nagyon nehéz időmérő volt, a Q3-ban hibáztam, egy köröm maradt, de az nagyon jól sikerült. Az autó fantasztikusan működik, nagyon boldog vagyok. Az utóbbi két versenyen szenvedtünk az abroncsokkal, remélem, most nem ez lesz, mert akkor Max a nyomunkba érhet. Bízok a kettős győzelemben holnap, mindent bele fogunk adni.

Max Verstappen:

Nem tudtam az utolsó körömet megfutni, valami elszállt az autóban, de szerencsére ott vagyok az első sorban. Gumikezelésben jobbak vagyunk, mint a Ferrari, de holnap meleg lesz, nehéz a pályán előzni, meglátjuk, mi lesz.

Carlos Sainz:

Nagyon kemény eddig ez a hétvége, fúj a szél, meleg is van. A kulcs a rajtom lesz, jól kell elrugaszkodnom. Meglátjuk, hogy lesz-e esélyem az élre kerülni. Mindent beleadunk majd.

EgyForma Tipp A Ferrari behúzta az időmérőt, a pontokat azonban holnap osztják. Az olasz gárda gumikezelésben nem brillírozik, a Red Bull ezért itt kiemelt előnyben lehet, mi Verstappen-győzelmet várunk. A Mercedes a fejlesztéseivel valóban odaért a Ferrari és a Red Bull sarkába, a versenytempójuk azonban kérdéses, erre majd a holnapi napon kapunk választ.

A Spanyol Nagydíj programja a vasárnap 15:00-kor kezdődő futammal zárul.

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Charles Leclerc. Fotó: Mark Thompson / Getty Images)