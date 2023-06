Idei ötödik, karrierje negyvenedik futamgyőzelmét aratta Max Verstappen, miután a Spanyol Nagydíjon is a Red Bull holland versenyzőjét intette le elsőként a kockás zászló. Mellette a Mercedes két brit pilátója, Lewis Hamilton és George Russell végzett a dobogón.

A hétvége során a zsinórban a harmadik világbajnoki címéért küzdő Max Verstappen verhetetlennek tűnt, igazából csak az volt a kérdés, hogy a második helyre ki tud majd felkapaszkodni mögé vasárnap.

A Red Bull holland pilótája a közepesen rajtolva is meg tudta tartani első helyét Carlos Sainzcal szemben, Lewis Hamilton és Lando Norris csatájának győztese Lance Stroll lett, aki hamar a harmadik helyen találta magát, de a 12. helyről induló Russell is hamar előreugrott öt pozíciót – elsőre kicsit pályát levágósnak tűnt, de végül nem kapott érte büntetést.

16 , Galéria: Max Verstappen Barcelonában is nyert (Fotó: Eric Alonso / Getty Images Hungary)

Az épp előle startoló Pérez a hatodik körben jött fel a kilencedikre, de ő csapattársához hasonlóan keményebb keveréken ment, szemben az első 16 helyen haladó összes többi pilótával, akik mind a lágyra voksoltak.

A bokszutcából kezdő Charles Leclerc a kemény abroncsokon próbált zárkózni, a hetedik körre a 16. helyig küzdötte előre magát, miközben Hamilton próbálta lezavarni a pályáról Strollt a dobogóért folytatott csatában – a célegyenesben aztán a brit vissza is szerezte a helyét.

A másik Mercedes is jól mozgott, Russell nem sokkal később már Esteban Ocont is megelőzte az ötödik pozícióért, és további izgalmakra adott lehetőséget, hogy a lágyakat már a 10. körtől kezdve elkezdték lecserélni a csapatok.

Az élmezőnyből először épp Ocon jött ki, a 14. körben, nagy csata elé, a 13. helyre ért vissza, Hamilton pedig már csak hét tizedre volt Sainztól. Rögvest jött Stroll is, aki lágyról lágyra cserélt, és Ocon előtt tudott maradni, Sainz közepesre váltott, és pont a már nyolcadik helyen köröző Leclerc mögé sorolt be. Kis meglepetésre a monacói a kettővel keményebb keveréken egy körrel később kijött, miközben a két Mercedes és Alonso még a lágyakon is gond nélkül ment tovább – úgy festett, jóval jobban bírják a gumik a vártnál, ezért engedte el a további körözgetést a Ferrari Leclerc-rel ezeken a gumikon.

16 , Galéria: Max Verstappen Barcelonában is nyert (Fotó: David Ramos / Getty Images Hungary)

A 19. körben Sainz erőből elment Pierre Gasly mellett a hatodik helyért, Alonso cseréje után már az ötödik volt, a Mercedesek viszont már az egykiállásos versenyen gondolkodtak a Red Bullok szendvicsében.

Hamilton végül a 25. körben jött ki közepesekért, kicsivel, nagyjából három másodperccel Sainz mögé érkezett az ötödik helyre, de három célegyenessel később már a második volt a brit, miután megelőzte a spanyolt, és Russell és Pérez is kijött a bokszba.

Verstappen az élre keményeken jött vissza, a Red Bull valóban bepróbálta az egycserés megoldást, a többiek az esőben reménykedhettek.

A Ferrari közepes abroncsai nem működtek túl hatékonyan, így Russell is rohamléptekben kapaszkodott Sainzra, és már annyira vizionálta az ötös kanyarban az esőt, hogy már az izzadságára is azt hitte, végre megérkezett az égi áldás...

Fél távhoz érve Pérez már a hetedik helyen haladt, majd Ocont is lenyomta a hatodik pozícióért, és már Stroll nyomába eredt – aki inkább kijött előle a bokszba.

A 35. kör célegyenesében jött el a pillanat, Russell keményen bevetődött Sainz mellé, és bejött a harmadik helyre.

Verstappen folyamatosan növelte az előnyét a kemény keveréken is, 15 másodpercre volt már Hamiltontól, akinek közel 10 volt a fórja csapattársával szemben.

16 , Galéria: Max Verstappen Barcelonában is nyert (Fotó: Eric Alonso / Getty Images Hungary)

A legnagyobb kérdés az volt, hogy a már több cserét nem tervező Pérez meddig tud felkapaszkodni, illetve hogy a Mercedesek megpróbálják-e lágy-közepes kombinációban letudni a távot, vagy mindenképpen menniük kell még egyszer a depóba.

A 42. körben mindkét Ferrari kiállt, Sainz a 6., Leclerc a 14. helyre érkezett vissza a pályára, majd a másik hazai pilóta, Alonso is kiállt másodjára is – nem a spanyolok napja volt ez a mai.

A felvetett talányra hamar választ kaptunk, húsz körrel a vége előtt jött Russell lágyakért, jócskán Sainz elé, de 13 másodpercre Pérez mögé, innen kellett csatába indulnia a dobogó megkaparintásáért.

Erre amúgy jó esélye is volt, az 50. körben 1,5 másodpercet faragva már csak 10 volt a hátránya, így lendületből jöhetett ki Hamilton is, aki pont ugyanúgy megette volna Pérezt, így a mexikói is jött, és maradt minden igazából, ahogyan volt: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. SAINZ, 5. Pérez – de a red bull egyértelmű erőfölényével a 4. helyért.

Az 52. körben Alonso volt csapattársát, a szabályosság határán védekező Ocont is megelőzte, így szép csendben már a hetedik volt, jelenlegi márkatársa, Stroll mögött.

Ezzel Verstappennek is bőven belefért még egy csere, hogy a hollandé legyen majd a leggyorsabb kör is, Pérez pedig az 53. körben már meg is előzte Sainzot.

A lényegi kérdések végére így pontot is tehettünk, Verstappen karrierje 40. futamgyőzelmét aratta, amivel már csak egyre van a legendás Ayrton Sennától (41), és két hét múlva, Kanadában be is érheti a tragikus sorsú brazil versenyzőt, aki jelenleg egyedül áll az örökranglista 5. helyén.

A Mercedesnek az első helyre nem volt esélye, viszont a két dobogós hellyel egyértelműen jelezte, hogy megindult felfelé.

Az utolsó pontszerző helyért Gasly és Leclerc vívott nagy csatát, mivel Cunoda Juki a végjátékban kapott egy öt másodperces büntetést, végül az Alpine franciájáé lett a 10. pozíció.

FORMULA–1 2023

SPANYOL NAGYDÍJ, VÉGEREDMÉNY



1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:27:57.940 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 24.090 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 32.389 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 35.812 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 45.698 mp h.

6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:03.320 perc h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:04.127 p h.

8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:09.242 p h.

9. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1:11.878 p h.

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:13.530 p h.

leggyorsabb kör: 1:16.330 perc, Verstappen (61. kör)

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 7 futam után (még 15 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 170 pont

2. Pérez 117

3. Alonso 99

4. Hamilton 87

5. Russell 65

6. Sainz 58

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 42

8. Stroll 35

9. Ocon 25

10. Gasly 15

11. Lando Norris (brit, McLaren) 12

12. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

13. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 5

14. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 4

15. Csou 4

16. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 2

18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1

Istállók

1. Red Bull 287 pont

2. Mercedes 152

3. Aston Martin 134

4. Ferrari 100

5. Alpine 40

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 8

9. Alpha Tauri 2

10. Williams 1

(Borítrókép: Max Verstappen. Fotó: Albert Gea / Reuters)