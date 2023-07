A szabadedzéseken történt

A pénteki szabadedzéseken Max Verstappen volt a leggyorsabb, ugyanakkor alig 22 ezreddel verte meg a ferraris Carlos Sainzot, akinek monacói csapattársa, Charles Leclerc technikai problémák miatt nem tudott kört teljesíteni.

Ki lehetett még emelni a Williams egykörös tempóját, Alexander Albon lubickolt, a Mercedesnek a hosszú körökön mutatott teljesítménye ellensúlyozta a gyenge egyköröst, a legnagyobb gondot viszont az jelenthette a többieknek, hogy a Red Bull a masszívabb etapokon remekelt, így szoros szombati időmérőre, de igazából sima vasárnapi futamra volt esély.

A mai napra megérkezett a harmadik szabadedzés közben az eső, és változó körülményeket hozott a pályára, tesztelték is gazdagon a versenyzők az átmeneti gumikat, sőt olyanok is akadtak, akik a váltópontokat kifürkészendő a száraz pályára alkalmas keverékeket is megnézték a még nem teljesen nedves pályán. A végére masszívan vizes volt az aszfalt, így a jó időben futott köröket esélytelenek voltak megdönteni a versenyzők, a pénteki forgatókönyv alapján pedig igazából nem is jelentett nagy sokkot, hogy Leclerc volt a leggyorsabb, és Albon a második – tegyük hozzá, hogy a nyolcadikként záró Verstappen nem rakta fel a lágyakat, ellentétben az előtte záró hetessel.

Kaotikus Q1 – Pérez kiesésével

Az első szakaszban még nem ideális körülmények között, de slick gumikkal próbálkoztak a pilóták, 3:11-gyel a vége előtt pedig jött egy piros zászló is, miután Kevin Magnussen autója a pályán egyszerűen megállt.

A félbeszakítás (és nem befejezés) jól jött Albonnak, aki az addigi remeklés ellenére csak az utolsó, 20. helyen állt, az utolsó próbálkozásán viszont rögvest lila szektorral nyitott, és át is vette a vezetést, de olyan ütemben javultak a körök, hogy így is csak a hetedik helyen ment tovább.

A nagy vesztes Sergio Pérez lett, akit használt lágyakon küldtek ki, és 19 ezreddel lemaradt Fernando Alonso mögött, és csak a 16. helyen zárt.

A Red Bull mexikóija mellett Cunoda Juki, Csou Kuan-jü, Nyck de Vries és a már említett Magnussen esett még ki.

Esni vagy nem esni – újabb ötösnek leginkább kiesni

Mintha az időjárás nem tudta volna eldönteni, mit szeretne, mert hét ágra sütő napsütés mellett azért csak-csak megjelentek a nagyobb esőcseppek, az év elején még pofozógép McLaren viszont kifejezetten élvezte az időt, csak Verstappen előzte meg Oscar Piastrit és Lando Norrist.

Ebben a szakaszban Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant és Valtteri Bottas búcsúzott.

Az utolsó körön múlt a pole

Verstappen bődületes idővel kezdett, több mint hat tizedet adva az egész mezőnynek, de a többieknek maradt még dobásuk a javuló pályán új gumikkal.

Olyannyira, hogy az idő leteltével Norris át is vette az első helyet, de volt még egy válasza a Red Bull hollandjának, aki csak behúzta egyhuzamban az ötödik pole pozícióját is.

A McLarennél így is rendkívül boldogok lehetnek, hiszen Verstappen mögött Norris és Piastri zárt, őket a két Ferrari, majd a két Mercedes követte.

