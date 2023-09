Hatalmas baleset, Red Bull-blama és Ferrari-rajtelsőség Szingapúrban – videó!

Carlos Sainz indulhat az élről a vasárnapi Formula–1-es Szingapúri Nagydíjon, miután megnyerte a szombati időmérő edzést. A Ferrari spanyol pilótája egymás után második versenyén várhatja elsőként a piros lámpák kialvását, és a pályafutása ötödik pole-pozícióját szerezte meg. Érdekesség, hogy a világbajnoki pontverseny első két helyén álló Red Bullok közül Max Verstappen és Sergio Pérez is kiesett az edzés második etapjában, így a legjobb tízbe sem került be.

A pénteki nap Ferrari-fölényét követően a harmadik szabadedzésen is Carlos Sainz bizonyult a leggyorsabbnak, ugyanakkor ezúttal George Russell, Lando Norris és Max Verstappen befért közé és Charles Leclerc közé, de még Lewis Hamilton sem volt messze a monacóitól.

Hatalmas baleset, hosszú renoválás

Már az kisebb meglepetést jelentett, hogy az első napot lehoztuk beleset nélkül, az időmérő első szakaszában viszont „már jött a papírforma” a rendkívül szűk utcai pályán: Lance Stroll törte szét az Aston Martint.

A hosszúra nyúlt takarítási és újjáépítési folyamatot előidéző eset le is zárta a Q1-et, amit a rendkívül gyorsan javuló körülményeknek köszönhetően a körét még befejezni tudó Cunoda Juki zárt az élen, többen viszont hiába próbáltak javítani, erre így már nem maradt esélyük. Az első szakasz nagy vesztese Stroll mellett Oscar Piastri volt, mellettük Valtteri Bottas, Logan Sargeant és Csou Kuan-jü esett ki az első etapban.

Mindkét Red Bull kiesett a Q2-ben!

A nagy szünet után a világbajnokság toronymagas favoritja, Max Verstappen csak 1:32.3-as időt tudott felmutatni, miközben Lando Norris és Sainz is 1:31-es kört autózott, mielőtt Fernando Alonso összehozta a hétvége eddigi legjobb idejét (1:31.835).

Utolsóként a Mercedesek is kilátogattak a pályára, ha pedig már így alakult, akkor Russell 1:31.7-es tempójával át is vette a vezetést, de Hamilton is gyorsan bebiztosította a Q3-ba jutást,

ami óriási meglepetésre egyik Red Bullnak sem jött össze!

Vestappen és Sergio Pérez mellett Pierre Gasly, az egy mért kört sem teljesítő Cunoda és Alexander Albon esett ki.

Sainz verhetetlen volt

A Q2-t végül remek utolsó körével simán behúzó Sainz volt a pole-pozíció favoritja ezen a ponton, és 1:31.170-es idővel rögvest az élre is állt, de a McLarennel Norris használt gumikon is csak bő három tizedre volt tőle, szóval volt még esély parázs végjátékra.

Amelyet ismét a spanyol nyitott a legjobban, 1:30.984-gyel, Norris végül nem tudott eleget javulni, de Russell befért Leclerc elé a második helyre, Hamilton pedig az ötödik lett.

F1, Szingapúri Nagydíj, időmérő

Carlos Sainz (Ferrari) 1:30.984 George Russell (Mercedes) +0.072 Charles Leclerc (Ferrari) +0.079 Lando Norris (McLaren) +0.286 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.501 Kevin Magnussen (Haas) +0.591 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.631 Esteban Ocon (Alpine) +0.689 Nico Hülkenberg (Haas) +0.824 Liam Lawson (AlphaTauri) +1.284 Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Sergio Pérez (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Cunoda Juki (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Oscar Piastri (McLaren) Logan Sargeant (Williams) Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) Lance Stroll (Aston Martin)

