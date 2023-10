Verstappen a hatodik, Leclerc az első helyről rajtolva aratna sikert

Nagyjából a táv negyedénél némileg meglepetésre Verstappent hívták ki elsőként az élmezőnyből a bokszutcába, érdekes döntés ez most a Red Bulltól.

Reagál erre gyorsan a mezőny, az élről Norrist is kihívják, míg a Ferrari Sainzot hívta be friss abroncsokért. Most pár körön keresztül kicsit feje tetejére áll a mezőny.

Norris kemény keverékre váltott, Sainz és Pérez maradtak a közepeseken.