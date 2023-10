Verstappen kiMaxolta az Amerikai Nagydíjat: a sprint után a futamot is behúzta

A 26 éves pilóta, a háromszoros világbajnok Max Verstappen legyőzhetetlen: a hatodik helyről rajtolva is simán nyert a 2023-as a Formula–1-es szezon 18. helyszínén, az Amerikai Nagydíjon. Ezzel az idény 15. győzelmét aratta, pályafutása során pedig 50. alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokán.

A 2023-as Formula–1 naptár 18. állomása a Texas állambeli Austin, ahol többek között idén már ötödik alkalommal sprintfutammal egybekötött a hétvégi program. A rendhagyó, pénteki időmérőt – nem meglepetésre – Max Verstappen nyerte volna, azonban pályaelhagyás miatt törölték a körét, így csupán a hatodik pozícióból rajtolhatott a vasárnapi nagydíjon a holland. Így a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc pályafutása során a 21. pole-pozíciót szerezte meg, ezzel már ő

a legtöbb rajtelsőséggel rendelkező F1-es, akinek nincs még világbajnoki címe.

Mögötte a bomba formában lévő 23 esztendős Lando Norris rajtolhatott a McLarennel, illetve a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton indult a második sorból. Meglepetésre a sokadik virágkorát élő Fernando Alonsonak a 17. helyről kellett startolnia, ami azért is érdekes, mert óriási csata folyik Hamilton és közte a vb-bronzért.

9 Galéria: A Formula1-es Amerikai Nagydíj - 2023 Fotó: Brian Snyder / Reuters

A kérdés az volt: felzárkózik a Ferrari a Mercedeshez, vagy nyílik az olló?

A verseny igen szoros a két együttes között, ugyanis az Amerikai Nagydíj előtt csupán 27 ponttal vezetett a német istálló a Ferrarival szemben. Charles Leclerc és Lewis Hamilton is magabiztosan autózott az egész hétvége során, hiszen a szabadedzésen és a sprintkvalifikáción is Verstappen mögött a monacói ért be másodikként, őt követte szorosan Hamilton. Továbbá Leclerc megnyerte a vasárnapi időmérőt, a brit pedig a harmadik legjobb kört autózta.

A szombati 19 körös sprintfutamon a friss háromszoros világbajnok Max Verstappen rajt-cél győzelmet aratott, igazi ellenfele pedig a rövid távú versenyen sem akadt. Itt azonban megfordult az eddigi állás: a holland mögött közel tíz másodperces hátránnyal, a brit Lewis Hamilton ért be és őt követte a 26 éves Charles Leclerc.

Kiderült: csupán 16 versenyző indul a rajtrácsról, ugyanis a két Aston Marton, és a két Haas-pilóta, tehát Fernando Alonso és Lance Stroll, valamint Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen a boxutcából indulnak.

A Red Bull mexikói pilótája, Sergio Pérez egész évben szenved és gyenge teljesítményt nyújt, az elmúlt három futamon csupán öt pontot tudott szerezni. Az, hogy csapattársa Max Verstappen sorra nyeri hatalmas fölénnyel a futamokat még nehezebb helyzetbe hozza Pérezt. Pletykák is felröppentek arról, hogy az osztrák istálló nem tartaná meg 2024-ben a 33 éves pilótát, vagy akár hamarosan bejelentheti visszavonulását az F1-ből.

Az Amerikai Nagydíj 1959-ben került be a Formula–1 naptárába, az évek folyamán más város rendezésében. Austin 2012 óta házigazdája a száguldó cirkusznak, a legtöbb elsőséggel Lewis Hamilton rendelkezik (6), a legutóbbi két verseny győztese pedig Max Verstappen volt.

Max Verstappen és Lewis Hamilton csatázott a győzelemért

A vasárnapi futam rajtján Charles Leclerc indíthatta el a versenyzést, mögötte Lando Norris és Lewis Hamilton mehetett. Azonban a McLaren-pilóta óriásit rajtolt, már az első kanyarban maga mögé utalta a monacóit, majd néhány kanyarral később kis híján össze is ütközött a két Ferrari. Verstappen rögtön javított egy pozíciót, és már az ötödik volt, miközben az F1-újonc Oscar Piastri négy helyet javított. A visszatérő ausztrál, Daniel Ricciardo tartani tudta a 13. helyét.

Az olasz együttes az eddig látottakkal ellentétben nem kezdett erősen: a hatodik körben már Hamilton is megelőzte Leclerct, csapattársa pedig Verstappen mögé került az ötödik pozícióba. Közben az élen Norris már több, mint három másodperces előnyre tett szert. Ocon a rajtot követően Piastrival ütközött, mindkettejük autója megsérült, így az ausztrál és a francia is idejekorán kiszállt a versenyből.

A táv egyharmadánál – meglepetésre – Max Verstappen kezdte meg a kerékcserék sorát, majd érkezett Norris, Sainz és Perez is. Charles Leclerc jól kezelte a gumijait, és egyelőre kiállás nélkül vezette a nagydíjat, a Norris, Verstappen, Hamilton trió pedig friss abroncsokon üldözte őt.

A futam feléig tudta maga mögött tartani a mezőny a háromszoros világbajnokot, Verstappen egészen könnyen előzte meg a McLaren rutinos pilótáját. Hamilton 4 másodperces hátránnyal követette az élen haladókat. Sergio Pérez ekkor az ötödik helyen autózott, szendvicsben a Ferrari versenyzői között.

Lando Norris tempója azonban visszaesett, ezért a 35. körben második helyről, az élen haladók közül először újra kijött a boxba friss abroncsokért. Reagált a Red Bull, és rögtön kihívta a vezető Verstappent, hogy megtartsa a holland az előnyét, ami – a viszonylag lassú kerékcsere ellenére is – jó taktikai húzásnak bizonyult. Norris és Verstappen gumielőnyüket kihasználva gyorsan átjutottak a monacóin, és hamar visszakerültek az élre. Úgy tűnt: ez a verseny kettejük között fog eldőlni.

9 Galéria: A Formula1-es Amerikai Nagydíj - 2023 Fotó: Brian Snyder / Reuters

Fernando Alonso óriásit menetelt és áthámozta magát a mezőnyön, a verseny háromnegyedénél már a nyolcadik helyen menetelt Pérez mögött. A vb-rekorder Hamilton közben vérszemet kapott: úgy érezte akár a győzelmet is megcsípheti. A friss abroncsokkal sorra autózta a leggyorsabb köröket, és már csak három másodperc volt a hátránya honfitársával szemben tíz körrel a nagydíj vége előtt.

Az utolsó körökre kezdett Verstappen előnye fogyni, így a kérdés ekkor már csak az volt: ő szerzi meg karrierje 50. futamgyőzelmét, vagy Lewis Hamilton az idényben először, pályafutása során 104. alkalommal áll a dobogó legfelső fokán? A holland, ha nehezen és izzadságszagúan, de menedzselni tudta a fékhibát, és a 2023-as idény legnehezebb győzelmét szerezte meg, szűk két másodperces előnnyel.

A következő versenyhétvége október 25 és 27 között kerül megrendezésre Mexikó fővárosában, Mexikóvárosban. Az Index élő közvetítéssel és verseny utáni összefoglalóval várja az olvasókat.

A futam percről percre közvetítését itt olvashatja!

Amerikai Nagydíj, Austin (56 kör, 5,513 km)

Részletes eredmények és a pontverseny állása később!

(Borítókép: Max Verstappen. Fotó: Chris Graythen / Getty Images)