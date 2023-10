Óriási altatás után Ferrari-első sor lesz a Mexikói Nagydíj rajtján!

A hétvége során először Alexander Albon ment 1:17-es kört (1:17.957), a Williams meglepően jól tapadt be, de ennek ellenére a pénteki két gyakorláson is győztes Max Verstappen (1:17.887) a harmadik szabadedzést is behúzta.

Ennek ellenére igencsak izgalmas időmérőre volt kilátás – amire valljuk be, szüksége is lenne az elmúlt időszakban kissé egyoldalúvá váló száguldó cirkusznak.

Q1 – Alonso kicsúszására Norris fizetett rá

Az első etapban Verstappen adta meg az alaphangot 1:18.099-es idejével, csapattársa, Sergio Pérez már közel fél másodpercet kapott, Lewis Hamilton pedig még picivel ennél is többet – ugyanakkor ő a közepes keveréken autózta ezt a két Red Bull-lal ellentétben.

Albon csak 1:19.3-as körrel indított, viszont a büntetés miatt csak a mezőny végéről induló Cunoda Juki által a célegyenesben „húzott” Daniel Ricciardo (AlphaTauri), valamint Valtteri Bottas (Alfa Romeo) is befért Pérez elé, majd a harmadik szabadedzésen feltartott Charles Leclerc is villantott egy három tizeddel Verstappen mögé érkező időt a közepes keveréken.

A végjátékhoz érve meglepetésre mindkét Williams és a Brit Nagydíj óta remeklő McLaren két versenyzője is a kiesőzónában volt a hibák miatt, Oscar Piastri azért egy második idővel gyorsan jelezte, hogy lágyon gyors utóbbi csapat, viszont Lando Norris Fernando Alonso kicsúszása miatt már nem tudott javítani, és csak a 19. lett.

Norris mellett a köridejétől megfosztott Logan Sargeant, Esteban Ocon, Kevin Magnussen és Lance Stroll számára ért véget az időmérő ebben a fázisban.

Q2 – Hamilton a semmiből az élre állt, Alonso ezt már nem úszta meg

A folytatásban Verstappen a hétvége legjobb idejével (1:17.625) mindenkit állva hagyott, Pérezt pedig ismét előzte Piastri és Ricciardo, miközben a két Mercedes csak a mexikói mögé ért, a két Ferrari pedig Hamiltonék mögé a nyolcadik-kilencedik helyre.

Sainz nem is tudott ezt követően időt javítani egy elfékezés miatt, de szerencséjére épp befért a top 10-be, Leclerc viszont megelőzte Pérezt, miközben a két Mercedes közrefogta Verstappent, Hamilton 1:17.571-gyel behúzta ezt a szakaszt.

A továbbjutásról Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Alonso, a köridejétől megfosztott Albon és Cunoda maradt le – ez nem volt jó hír Ricciardónak.

Q3 – óriási altatás után Ferrari-első sor!

Az edzés fő szakaszában a hazai közönségnek kedvezve Pérez ment először mért kört (1:17.788), így egy rövid időre az élre állt, hogy aztán mintegy 16 másodperccel később Verstappen (1:17.382) megint adjon neki fél másodpercet.

Ricciardo Cunoda nélkül is bejött a két Red Bull közé, aztán tényleg a semmiből jött a Ferrari, és Leclerc (1:17.166) és Sainz (1:17.233) is megelőzte Verstappent!

A Mercedesek első kísérletre Ricciardo és Pérez közé az ötödik, hatodik helyre fértek csak be, tényleg percről percre változott, kinek alakul kedvezően a pálya.

Verstappen viszont nem tudott eleget javítani, így csak a harmadik helyre jött be, Ricciardo óriási meglepetésre a negyedik lett, Pérez végül feljött az ötödikre, mögötte az utolsó pillanatokban javító Hamilton zárt, majd Piastri, Russell, Bottas és Csou volt a további sorrend.

Fontos megjegyezni, hogy több pilótát, például Verstappent és Hamiltont is az időmérő után vizsgáltak, így bőven benne volt, hogy az éjfélre kialakult sorrend reggelre alaposan megváltozik a büntetések miatt.

Az viszont így is fix volt, hogy a futamot 21 órától rendezik meg vasárnap, ahogyan az is, hogy az Index élő tudósítással jelentkezik róla.

Formula–1, Mexikói Nagydíj, az időmérő végeredménye