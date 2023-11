Charles Leclerc megállíthatatlan volt a Las Vegas-i időmérőn

A péntek, pardon, a csütörtök a Ferrarikról szólt Las Vegasban, hiszen Charles Leclerc mindkét szabadedzést megnyerte, míg Carlos Sainz a felszakadó csatornafedéllel történt balszerencsés találkozója miatt került a középpontba. A harmadik szabadedzést aztán némi meglepetésre George Russell nyerte a Mercedesszel, ám az igazsághoz tartozik, hogy a világbajnok Max Verstappen hibázott az igazán gyorsnak szánt körén, míg Leclerc-ék nem tudták befejezni az időmérős szimulációt Alex Albon balesete miatt.

A hét elején érkező riogatások még arról szóltak, akár 3–4 Celsius-fokra is lehűlhet a levegő a vegasi éjszakában – helyi idő szerint ugyanis éjfélkor vágtak neki az időmérőnek –, ennél azonban a technika, illetve a gumik tapadási hatékonysága szempontjából jóval barátibb 10–11 fokot mutattak a helyi hőmérők (Fahrenheitben 50–51,8 között).

Q1 – A két McLaren az első kiesők között

A gyorsan gumizódó pályán csaknem lehetetlen volt megmondani, milyen köridő kell majd ahhoz, hogy valaki az első tizenötbe kerüljön és megússza a kiesést az időmérő első etapjában. Míg a második szabadedzésen 1.35 eleji idővel lehetett nyerni, Russell a harmadikat már 1.34.093-mal húzta be a harmadikat.

A Ferrarik ezúttal is kiemelkedtek a mezőnyből, Leclerc 1:33.617 köridővel bizonyult a Q1 legjobbjának, több mint két tizeddel verve csapattársát, Sainzot. Russell fél másodperc feletti hátrányban lett a harmadik. A McLarenek oldalirányú csúszkálása az első kivezetőköröktől kezdve rosszul néztek ki, végül időben is nyomot hagytak: Lando Norris és Oscar Piastri is búcsúzni kényszerült az etap végén. Bár sokáig úgy tűnt, a két AlphaTauri csont utolsóként zár, az évek óta egy vegasi versenyről ábrándozó, az előző szezon végén csaknem visszavonultatott Daniel Ricciardo egy váratlan bravúrral a 15. helyre kormányozta magát, épp ez okozta Norris végzetét.



A szektoridők igencsak színesen alakultak, az elsőben a Haas, a másodikban a Ferrari, a harmadikban a Mercedes bizonyult a legjobbnak – összességében viszont a maranellóiak tűntek tarthatatlannak. A Red Bull-szerelők idegszálait pedig Esteban Ocon és Verstappen minimális ütközése borzolhatta, ám ránézésre mindkét autó megúszta komolyabb sérülés nélkül.

Kiesett: Norris, Ocon, Csou Kuan-jü, Piastri, Juki Cunoda.

Q2 – Űridő Leclerc-től, taktikai baki a Red Bulltól

A második etap elején mintha visszaesni látszott volna a tempó, ám nem volt egyértelmű, hogy ez a többség által használt használt abroncsok vagy az apránként hűlni kezdő idő volt ezért nagyobb mértékben a felelős.

Öt perccel a Q2 vége előtt az új gumikra váltó Lewis Hamilton állt a mezőny élére 1:33.837-es idővel, ám így is csak minimális idővel előzte meg Fernando Alonsót. A pálya gumizódásából fakadóan sikerült ismét új tempót találni, sorjáztak az élre álló pilóták, Verstappen, majd az űridőt autózó, a hétvégén először 1:33 alá kerülő Leclerc ugrott az első helyre. A mögötte érkező, szélárnyéknak sem híján lévő csapattárs, Sainz több mint fél másodpercet kapott ezúttal! De másodiknak így is jó volt a spanyol...

Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary Pérez már a Q2-ben kihullott

A továbbjutásért óriási csata volt az utolsó másodpercekben, Logan Sargeant villant nagyot, néhány pillanatra a 6. helyre ugorva. S a mögötte érkező versenyzők is sorra hozták a zöld szektorokat: Albon és Pierre Gasly is váratlanul nagyot ugrottak előre, ennek pedig a végjátékban már a pitben ülő Sergio Pérez és a gyorskörét korábban befejező Lewis Hamilton lett a kárvallottja.

Kiesett: Hamilton, Pérez, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Ricciardo.



Q3 – Verstappen csak ráijeszteni tudott Leclerc-re

A mezőny toronymagas Leclerc-fórral vágott neki a záróetapnak. Itt pedig már nem maradt helye taktikázásnak: a pole-ért küzdő pilóták mindegyikének két dobása volt arra, hogy megpróbálják elkapni a monacóit. Leclerc 1:33.021-es körrel nyitott használt gumin, Sainz két századra maradt el tőle, a hétvégén eddig látottakhoz képest pedig Verstappen is kifejezetten közel volt a két ferrarishoz, egy tizeden belülre hozta be a Red Bullját. Az első nekifutásra a 4. helyet elfoglaló Alonso már fél másodpercen túl volt a vörösökhöz képest. Az Aston Martint némi meglepetésre új abroncsokkal sem tudta megelőzni Russell, aki így az 5. helyre sorolt be.

Azt azonban nem szabadott figyelmen kívül hagyni, hogy a pénteki baleset miatt akkumulátort cseréltek Sainznál, akire így 10 rajthelyes büntetés várt, ezzel együtt a közvetlenül mögötte állókra eggyel jobb pozíció a holnapi versenyre.

Az utolsó nekifutásokat is Leclerc kezdte, az első szektorban pedig egy kisebb hiba miatt 1,5 tized másodpercet vesztett addigi legjobbjához képest. A második szektor már lilult, azaz a mezőny legjobbja volt ismét, a végére három tizedet javított is, így 1:32.726-tal állt az élen. Verstappen a második szektorában is bakizott, így elszállt a pole-csatában, így már csak Sainznak volt reális esélye arra, hogy megfogja a monacóit. Végül 44 ezred híján ez nem sikerült.

A 4. helyet Russell szerezte meg, mögötte Gasly, Albon, Sargeant, Valteri Bottas, Kevin Magnussen és Alonso lett az időmérős sorrend. Ez azonban – mint említettük – nem egyezik meg a másnapi rajtsorrenddel, Sainz ugyanis hátrasorol, egészen a 12. pozícióba. Ezzel a top tízbe majd Hamilton fér be, míg az első sorba Verstappen ugrik előre Leclerc mellé.

A monacói pályafutása 23. pole-pozícióját szerezte meg, ezzel tovább javítva kétes dicsőségű rekordját: a világbajnoki címek nélküli pilóták rangsorában övé a legtöbb időmérős elsőség.

FORMULA–1, LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, IDŐMÉRŐ

1. Leclerc

2. Sainz

3. Verstappen

(Bővebb rajtsorrend később...)

(Borítókép: Chris Graythen / Getty Images)