Tovább éleződik a rivalizálás Madrid és Barcelona között

Madrid mellett a spanyol kormány Barcelonában is rendezne évente Formula–1-es futamot.

A Formula–1-es jogtulajdonos Liberty Media kedden közölte, hogy 2026-tól tíz évig Madridban rendezik a Spanyol Nagydíjat, ahol félig utcai, félig épített pályán száguldanak majd a versenyzők.

A futamokhoz új versenyirányító torony, irodák, valamint szórakoztatóterek létesülnek, a lelátó kezdetben 110 ezer, majd a későbbiekben 140 ezer néző egyidejű kiszolgálására lesz alkalmas. A spanyol főváros legutóbb 1981-ben volt F1-es házigazda.

Pilar Alegría sportminiszter kedden egyeztetett Stefano Domenicalival, a Forma–1 elnök-vezérigazgatójával arról, hogy a madridi viadal mellett a kormány megtartaná a barcelonai helyszínt is, amely 1991 óta ad otthont nagydíjnak, írja az MTI.

A sportminiszter többek között azzal érvelt, hogy Fernando Alonso (Aston Martin) és Carlos Sainz (Ferrari) személyében az ország két pilótát ad jelenleg az F1-es mezőnybe, akárcsak Olaszország vagy az Egyesült Államok. Utóbbiak ugyanakkor évi több futamot is rendeznek: az olaszok Imolában és Monzában, míg az amerikaiak Miamiban, Austinban és Las Vegasban.

Spanyolországban egyébként 2008 és 2012 között Valencia is F1-es rendező volt. „Madrid csatlakozása nem zárja ki, hogy Barcelona a szerződés 2026-os kifutása után is házigazda marad, ez ügyben már zajlanak tárgyalások” – jelentette ki válaszában Domenicali. „A városok versengése is jelzi, hogy milyen kelendő és értékes a Formula–1 kínálata” – tette hozzá.