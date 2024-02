ANGLIA

The Sun

„Lewis Hamilton megtörte a hallgatást, és egy 134 szavas, érzelmes levélben írta meg, hogy a Mercedestől a Ferrarihoz távozik.”



Daily Mail

„Hamilton megtette az első lépést afelé, hogy nyolcszoros világbajnok legyen, egyben ez az utolsó esélye.”



The Times

„Az idei autó még ki sem gördült a pályára, amikor Hamilton bejelentette, hogy a Ferrarihoz szerződik, ezzel hatalmas nyomás alá helyezte a Mercedest és Toto Wolff csapatfőnököt.”



The Telegraph

„Hamilton mindenképpen meg akarja nyerni nyolcadik világbajnoki címét. Ha úgy érezte volna, hogy ez a Mercedesszel sikerülhet, akkor nem jelenti be távozását. Úgy döntött, hogy a Ferrari jobb választás.”



The Independent

„Mindenkit sokkolt a bejelentés. Talán csak ahhoz hasonlítható, amikor Michael Schumacher a Benettontól a Ferrarihoz igazolt 1995-ben. Most Hamiltonnak kell beköltöznie a házba, amit Schumacher épített fel. És meg kell dönteni a rekordot, amit a szintén hétszeres világbajnok német pilótával közösen tart.”





The Guardian

„Hamiltonnak már nem kell bizonyítani, hogy ő minden idők legsikeresebb Formula–1-es pilótája. De ha a Ferrarival is világbajnok lesz, akkor majd úgy emlékezünk a mostani váltásra, mint dicsőséges öröksége utolsó fejezetére.”



OLASZORSZÁG

La Repubblica

„Az ember, aki átírta a Formula–1 rekordjait, vissza akar térni a csúcsra. Ha a Ferrari felnő a feladathoz, akkor Hamilton, aki jövőre negyvenéves lesz, a Vörösökkel is megmutathatja tehetségét.”



Corriere dello Sport

„Az órákig tartó pletykák után, amelyek megdobogtatták a Ferrari-rajongók szívét, megjött a hivatalos bejelentés: Hamilton otthagyja a Mercedest és 2025-ben Maranellóba költözik.”



Gazzetta dello Sport

„A hétszeres világbajnok jövőre a Vörösök kormányánál ül. A földrengésszerű bejelentés most a legnagyobb szenzáció a Formula–1-es piacon.”



Corriere della Sera

„Lewis Hamilton 2025-től Ferrari-pilóta lesz. Újra sporttörténelmet írhat.”



FRANCIAORSZÁG

Le Monde

„Földrengés a Formula–1-ben.”



RMC Sport

„Az évszázad átigazolása: Hamilton a Mercedestől a Ferrarihoz megy. Egy új korszak kezdete.”



L’Équipe

„2024. február 1.: a nap, amire a Formula–1 történetében mindig emlékezni fognak. Amikor a Ferrari egy hétszeres világbajnokot vett, hogy nyolcszoros világbajnok legyen belőle, amivel megelőzhetné a legendás Michael Schumachert.”



SPANYOLORSZÁG

Mundo Deportivo

„Meglepetés mindenkinek. Az évszázad aláírása a Formula–1-ben.”



As

„A közlemény rövid, de történelmi: a Ferrari bejelentette, hogy többéves szerződést kötött Lewis Hamiltonnal. Egy megállapodáscsomag, amely földrengést okozott a pilóták piacán, és Hamiltont újra a középpontba állította.”



El Pais

„Az egyik legzseniálisabb manőver a Formula–1-ben: a Ferrari megszerezte minden idők legsikeresebb pilótáját.”



EGYESÜLT ÁLLAMOK

USA Today

„Lélegzetelállító bejelentés: Hamilton elhagyja a Mercedest és a Ferrarihoz igazol.”



ESPN

„Hamilton döbbenetes döntése után mindent újra kell gondolnunk, amit a Formula–1-ről tudtunk. Egy év múlva a legsikeresebb pilóta a sportág történetének leghíresebb csapatában versenyez. Valószínűleg övé lesz a legjobban fizető állás a Formula–1 történetében.”