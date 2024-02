Így áll most az új logót kapó Hungaroring felújítása

Február 12-én a Hungaroring megújítására irányuló beruházás második ütemének részleteiről számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A mogyoródi Formula–1-es versenypályán tartott helyszíni sajtóbejáráson kiderült, hogy állnak a munkálatok, valamint bemutatták a Hungaroring új logóját is.

Tavaly ősszel született meg a kormányhatározat a Hungaroring fejlesztésének második üteméről. Négy érvényes ajánlat futott be a közbeszerzési eljárás lezárultáig, a Market Építő Zrt. és a Bayer Construct Zrt. győztes ajánlata – tartalékkeret nélkül – 78 973 138 924 (majdnem 79 milliárd) forintról szólt, amely ár-érték arányban a legalacsonyabb volt a pályázatok közül.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója 2023 nyarán jelentette be, hogy jelentős átalakítás vár a következő két évben a versenypályára. Mindez feltétele volt annak, hogy Magyarország rendezői szerződését 2032-ig meghosszabbítsák.

A beruházás első szakaszában a munkások – akik decemberben, az ünnepek alatt is folyamatosan dolgoztak – 20 ezer köbméter földet mozgattak meg, 5 ezer köbméter betont bontottak el, körülbelül 800 cölöpöt fúrtak le és összesen 345 348 kilogramm betonacélt szállítottak a Hungaroring területére.

Érzékeltetésképp, ez utóbbi nagyságrendileg megegyezik egy Boeing 747-es utasszállító repülőgép tömegével.

A cölöpözési munkálatok februárban kezdődtek meg a célegyenes mellett. Naponta mintegy 250 ember dolgozik azon, hogy a júliusi mogyoródi futamra elkészüljön a kiszélesített paddock, és a két alagút a pálya alatt. Eddig összesen 380 368 kilogramm betonacélt szállítottak be a Formula 1-es versenypálya területére, a beépített cölöpök (253 darab) tömege pedig 253 921 kilogramm.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a teljes építkezés alatt 9000 ember dolgozik majd a Hungaroring területén, és később előfordulhat, hogy napi szinten akár 1200-1400 ember vegye fel a munkát a pályán.

Megjegyezte, hogy a projektet a Miniszterelnökség felügyeli, és kiemelt figyelmet fordít rá, tekintve, hogy a Formula–1-es Magyar Nagydíj „abszolút A kategóriás sportesemény”, ami rengeteg embert vonz, tehát a hazai turizmus felpörgetésében is kulcsszerepet játszik.

A felújítás második szakaszában a kivitelező lebontja a muzeális jellegű főépületet, és a helyére felhúz egy költséghatékonyan üzemeltethető, modern főépületet. Ezen felül kiépítenek 4 technikai és 36 versenyboxot, a főépülethez tartozó versenyirányítási központtal, vendéglátási és VIP-területekkel, plusz a paddock-területe is átesik egy ráncfelvarráson.

A főlelátó mögött pedig nagy területen kialakítanak egy közösségi teret a szurkolók szórakoztatására. Természetesen a főtribün is megújul.

„Idén eddig 22 kilométert kitevő cölöpmennyiséget helyeztek már el a munkások, továbbá megtörtént 8 ezer köbméter beton bedolgozása is. Mindezek mellett már 65 ezer köbmétert tesz ki a megmozgatott föld mennyisége” – sorolta hétfőn Juhász Zoltán, a Market Építő műszaki igazgatója.

Február 12-én Gyulay Zsolt arról is beszélt, hogy 2026-ra a Hungaroring arculata megváltozik, a versenypálya új logóját már be is mutatták a jelenlétében.

Az első Formula–1-es Magyar Nagydíjat 1986-ban rendezték, a Hungaroring Monaco és Monza után a teljes versenynaptár legrégebbi tagjának számít, közel négy évtizede megállás nélkül ellátogat hazánkba a világbajnoki mezőny.

Az idei Magyar Nagydíjat július 19–21. között rendezik.