Verstappen ütközött Hamiltonnal, Piastri történelmi sikert ért el a Hungaroringen

Vasárnap ismét több tízezer szurkoló látogatott ki a Hungaroringre, már reggel bedugult az M3-as autópálya Mogyoród irányába. A legbizakodóbbak a McLaren szurkolói lehettek, Lando Norrisék ugyanis egész hétvégén gyorsak voltak, az időmérő edzésen pedig kibérelték maguknak az első rajtsort a vasárnapi futamra – Max Verstappen, mondjuk, közel volt hozzájuk, de csak a harmadik lett.

A Red Bull ezen a hétvégén vetette be új fejlesztési csomagját, ami beválni látszott, bár Sergio Pérez a magyar pályán is nagy lemaradásban volt csapattársához képest, az időmérőn pedig összetörte az autóját – amennyiben igazak a pletykák, a nyári szünetben Christian Hornerék megköszönhetik neki az eddigi hozzájárulását a sikerekhez.

A Mercedes az előző két versenyt megnyerte, de a Magyar Nagydíj időmérőjén óriásit betlizett a csapat, Toto Wolff csapatfőnök rendkívül mérgesen nyilatkozott a Q3 után. Lewis Hamilton valahogy elverekedte magát a harmadik szakaszig, de ott nem tudott csodát tenni. Utána azt mondta, hogy sikerült jól beállítani az autót, a gond az, hogy amikor beüt a kánikula, veszítenek a teljesítményükből, a magas pályahőmérséklet egyszerűen nem kedvez a koncepciójuknak.

Galéria: Vasárnapi életképek a 39. Formula-1-es Magyar Nagydíjon (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Cunoda balesete után az FIA változtatást hajtott végre az 5-ös kanyarnál

A Ferrari nagy reményekkel érkezett Magyarországra, az olaszok abban bíztak, hogy jól mennek majd, hiszen a Hungaroringhez karakterisztikájában hasonlító monacói pályán Charles Leclerc nyerni tudott. Az első szabadedzés még jól is nézett ki, aztán Leclerc eldobta az autóját, ami nem tett jót az önbizalmának. Utána a többiek feljebb tekerték a motort, így a Scuderia pilótáinak esélyük sem volt a pole-ra, a kvalifikáció után már arról beszéltek, hogy normál körülmények között a dobogó is elérhetetlen nekik.

A futam előtt történt egy fontos változás: miután Cunoda Júki (RB) a falnak csapódott az időmérő végén, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a rajt előtt módosítást hajtott végre a Hungaroringen az 5-ös kanyar kijáratánál. Az intézkedés nyomán az érintett részen sóderágy váltotta fel a műfüves szakasz utolsó négy méterét.

18 Galéria: Piastri történelmi sikert ért el a Hungaroringen Fotó: Kaszás Tamás / Index

Piastri állt az élre a rajt után, Verstappen engedett a csapat kérésének

A rajt után Norris, Piastri és Verstappen egyszerre ért az egyes kanyar féktávjához, a holland lement a pályáról, hogy elkerülje az ütközést. Piastri vette át a vezetést, Norris néhány pillanatra visszaesett a negyedik helyre, aztán megelőzte Hamiltont, Verstappenre pedig rászóltak, hogy engedje el a britet, hogy ne induljon vizsgálat ellene.

„Oké, szóval akkor csak úgy leszoríthatod az embereket a pályáról?” – kérdezett vissza dühösen a holland, aki végül eleget tett a Red Bull kérésének.

Az első hármast Hamilton és a két Ferrari követte. A 17. helyről induló Russell nyolc kör alatt feljött a tizedik helyre, és Pérez is szépen lépegetett előre, majd ők ketten egymásra találtak, mert a kilencedik Valtteri Bottas a lassabb Kick-Sauberrel megtorpanásra kényszerítette a Mercedest.

A mezőnyből Lance Stroll tudta a legtovább életben tartani a lágy gumikat, csak a 14. körben ment be a bokszba friss gumikért. Közben Hamilton megközelítette Verstappent, aki nem tudta tartani a lépést a McLarenekkel. Csata viszont nem alakult ki, mert a hétszeres világbajnokot kihívta kerékcserére a Mercedes.

18 Galéria: Piastri történelmi sikert ért el a Hungaroringen Fotó: Kaszás Tamás / Index

Érintethetetlenek voltak a McLarenek

A 18. körben Verstappen a fékjeire panaszkodott, nem először a hétvégén. A 20. körben így is átvette a vezetést, miután Piastri és Norris is friss abroncsokra váltott, de persze mindenki tudta, hogy hamarosan a holland is kimegy a bokszba. Így is lett, majd Hamilton mögé jött vissza a pályára, tehát veszített egy pozíciót.

Pár pillanat erejéig még Leclerc is vezette a versenyt, de már annyira kopottak voltak a gumijai, hogy muszáj volt kihívni őt a bokszba. A 28. körben egy előzést, vagyis inkább kikerülést láttunk, Sainz ment el a célegyenesben Cunoda mellett nyitott szárnnyal.

Mögöttük Nico Hülkenberget előbb Alonso, majd Stroll is megelőzte, csúszott hátra a német a Haasszal. Az élen a McLarenek kézben tartották a versenyt, úgy vezettek nagyon simán, hogy közben a gumikat is óvni tudták.

Összejött a Hamilton–Verstappen-csata

A 33. körben Verstappen ráesett Hamilton hátsó szárnyára, aki minden rutinját bevetve védekezett. A 35. körben a vb-címvédő a kettes kanyarban próbált előzni, de túl vakmerő volt, és lecsúszott a pályáról. Majd újra a fékjeire panaszkodott.

Eközben a két Ferrari a senki földjén autózott az ötödik és hatodik helyen. Leclerc volt előrébb, és csak azért tudta megközelíteni Verstappent, mert a Red Bull versenyzője Hamilton miatt nem tudott gyorsabb lenni. Sainz viszont távol volt a csapattársától, a mögötte jövő Pérez hátránya pedig már több mint fél perc volt a verseny felénél.

A 41. körben Hamilton és Leclerc is bement a bokszba kereket cserélni, így a holland fellélegezhetett. Az élen Piastri kicsit elbóbiskolt, egy hiba miatt lecsúszott a pályáról a 11-es kanyar után, de nem sérült meg az autója, Norris viszont így meg tudta közelíteni az ausztrált.

18 Galéria: Piastri történelmi sikert ért el a Hungaroringen Fotó: Kaszás Tamás / Index

Hirtelen feszült helyzetben találta magát a McLaren bokszfala

A 46. körben Norris friss abroncsokat kapott, de aztán az egyes kanyarban rögtön elfékezte a jobb első gumiját. Egy körrel később Piastri is kiment a bokszba, de nem tudott Norris elé visszajönni, helycsere történt az élen.

Piastri biztos nem örült annak, hogy a csapat nem őt hozta előbb, Norris meg annak nem örült, hogy a csapat vissza akarta adni az ausztrálnak az első helyet. Nem látszott, hogy jöhetne össze a csere.

Közben Verstappen összeveszett a csapatával, mondták neki, hogy mit kellene tennie, erre visszaszólt: „Hagyjatok békén, próbálom menteni a menthetőt ezen a futamon!” – üvöltötte a rádióba.

Az 57. körben Verstappen feljött a negyedik helyre, miután a DRS segítségével elment Leclerc mellett a célegyenesben. Az élen egyre feszültebb lett a helyzet, Norris nem akarta visszaadni az első helyet, mert úgy érezte, hogy a stratégiai szerencse most az ő pártját fogta. A McLaren akkor még nem adott határozott utasítást Norrisnak, aki nem lassított le, és növelte az előnyét az élen haladva.

18 Galéria: Piastri történelmi sikert ért el a Hungaroringen Fotó: Kaszás Tamás / Index

Verstappennél elfogyott a türelem, Norris lemondott a győzelemről

A 63. körben Verstappen váratlanul bevetődött Hamilton mellé az egyes kanyarban, összeütköztek, majd a Red Bull félig a levegőbe repült. A koccanás miatt Leclerc visszaszerezte a negyedik helyet, Hamilton pedig maradt a harmadik.

A McLaren aztán meghozta a döntést, arra kérte Norrist, hogy lassítson le. Ő így is tett, a 68. kör elején szinte megállt, így Piastri elhúzott mellette. A harmadik helyet Lewis Hamilton szerezte meg, nem sérült meg túlságosan a kocsija, miután Verstappen eltalálta őt hátulról. Ezzel behúzta a 200. dobogós helyezését a sorozatban.

Több pilóta is a Hungaroringen aratta az első F1-es győzelmét. Most megmutatjuk, hogy kik érték el ezt a fontos mérföldkövet hazánkban:

Damon Hill (1993)

Fernando Alonso (2003)

Jenson Button (2006)

Heikki Kovalainen (2008)

Esteban Ocon (2021)

Oscar Piastri (2024)

Norris tavaly összetörte a súlyos milliókat érő Herendi porcelánt, most ügyelt rá, hogy ez ne történjen meg, biztonságos helyre tette a trófeát, mielőtt pezsgővel terítette be a többieket.

Még egy érdekes statisztikai adat a végére: a 23 éves Oscar Piastri a hetedik különböző futamgyőztes ebben a szezonban.

18 Galéria: Piastri történelmi sikert ért el a Hungaroringen Fotó: Kaszás Tamás / Index

Formula–1

2024-es Magyar Nagydíj (70 kör)

A végeredmény

Oscar Piastri (McLaren) – 1:38:01.989 óra Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Pérez (Red Bull) George Russell (Mercedes) Cunoda Júki (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Daniel Ricciardo (RB) Nico Hülkenberg (Haas) Alexander Albon (Williams) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Kick-Sauber) Logan Sargeant (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Csou Kuan-jü (Kick-Sauber)

Feladta:

Pierre Gasly (Alpine, műszaki probléma)

A vb-pontversenyek állása 13 futam után (még 11 van hátra):

Versenyzők:

Verstappen 265 pont Norris 189 Leclerc 162 Sainz 154 Piastri 149 Hamilton 125 Pérez 124 Russell 116 Alonso 45 Stroll 24 Hülkenberg 22 Cunoda 22 Ricciardo 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Gasly 6 Magnussen 5 Albon 4 Ocon 3 sou 0 Sargeant 0 Bottas 0

Konstruktőrök:

Red Bull 389 pont McLaren 338 Ferrari 322 Mercedes 241 Aston Martin 69 RB 33 Haas 27 Alpine 9 Williams 4 Sauber 0

(Borítókép: Oscar Piastri a F1-es Magyar Nagydíjon a Hungaroringen 2024. július 21-én Budapesten. Fotó: Kaszás Tamás / Index)