Neymar kétlépéses szabadrúgásakor mindenki lefagyott

A PSG a francia bajnokság 21. fordulójában is folytatja jó sorozatát, a 11. helyen álló Dijont a padlóra küldte. A négy gólt szerző Neymar vezérletével 8-0-ra győzött.

A címvédő elég gyorsan vezetést szerzett, a negyedik percben a Dijon a 16-osa előtt adta el a labdát, két passz után került Ángel Di Maríához a labda, aki igazított rajta, majd betekerte a bal felső sarokba.

Di María lőtte a PSG második gólját is, de rögtön utána magyarázkodni is kezdett Neymarnak. A PSG megint erőszakosságának köszönhette a gólt, labdaszerzés után a félpályáról indultak meg a támadók. Cavani a kilépő Neymarhoz passzolt, aki az ötösről hanyagul elpasszolt a kapus mellett. A labdát azonban Di María juttatta hálóba fél méterről. Ezután kezdte mutogatni Neymarnak, hogy a brazil lövése elkerülte volna a kaput. A felvétel alapján igaza is volt.

A PSG nem vett vissza, a 21. percben Cavani fejesével már 3-0-ra vezetett, és még a félidő vége előtt Neymar is betalált. Szabadrúgására a kapus mozdulni sem tudott, és az emelésre a sorfal sem reagált túl jól, egy ember ugrott csak fel.

Neymar a második félidőben megszerezte második gólját is. Az 56. percben egy kipattanóra ért oda jó ütemben, tíz méterről laposan lőtt a hosszú sarokba.

A 73. percben pedig már mesterhármasnál járt a brazil. Harmadik gólját a félpályáról indulva, a fél dijoni csapatot kicselezve lőtte.

A PSG újabb lendületet vett, négy perccel később Mbappé bombázott közelről kapuba Neymar indítása után. Neymarnek a szezonban ez volt egyébként a hetedik olyan bajnokija, amin gólt és gólpasszt is jegyezhetett. Az öt topligában nincs is hozzá hasonló játékos ezen a téren.

A 83. percben Neymar már a végeredményt állította be a 11-esével. 8-0-ra nyert a PSG, ami így 11 ponttal vezeti a francia bajnokságot a második Lyon előtt.