Hatalmas drágakővel köszöntették Maradonát Bresztben

A fehérorosz Dinamo Breszt megadta a módját a világbajnok argentin futballista, Diego Maradona bemutatásának.

Ahogy a reptérre érkezett az 1986-os vb-győztes csapat bálványa, megcsókolta a földet, utána egy hatalmas dzsipben vitték körbe a stadionban, majd pacsizott a helyeikkel. Ahogy az AFP videóján is látszik, telt ház fogadta. Nem lehet összevetni persze a nápolyi őrülettel, de azért most is 10 ezren voltak rá kíváncsiak.

A korábban az Emirátusokban, a másodosztályban dolgozó Maradona nem ül le a Dinamo Breszt kispadjára, sportigazgató lesz.

A klub egy gigaköves gyűrűvel köszönte meg, hogy náluk dolgozik a jövőben, és igyekszik felzárkóztatni a klubot.

A hétfői bajnokin a Breszt 3-1-re kikapott hazai pályán a Sahtyortól - egy kihagyott helyzet után látványosan bosszankodott is Maradona -, de vasárnap a Luch Minszk ellen már lehet is javítani.

A vb-n nagy showműsort csinált, most sokan abban bíznak, hogy mindez folytatódhat a második legnagyobb belorusz városban.

A stadionban a legutóbbi nemzetközi meccset a magyar válogatott játszotta, és végzett 1-1-re a fehéroroszokkal.