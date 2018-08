Az EL marad a Vidinek, egy gól hiányzott a végső BL-selejtezőn a hosszabbításhoz

A Mol Vidi FC 1-1-es döntetlent játszott az AEK Athén otthonában kedd este a BL-selejtező-visszavágón, ezzel az első meccsen szenvedett 2-1-es vereség után nem jutott be a Bajnokok Ligájába a magyar bajnok. De a vereséggel is az Európa Liga főtábláján folytathatja.

A görögök kezdhették kényelmesebb helyzetben a meccset, hiszen nem elég, hogy gólt rúgtak az első meccsen, 2-1-re meg is nyerték azt. Ettől függetlenül a hazai csapat volt az első félidő szinte teljes egészében a támadóbb felfogású. Helyzeteik akkor még nem nagyon, de lehetőségeik akadtak bőven.

Mivel a Vidi komolyabb támadásra nem volt képes, így az AEK védelméből a szélsőhátvédek is felléptek a támadásokba, sok labda jött, főleg a jobb oldalról. Kovácsik Ádámnak kétszer is bravúrral kellett védenie, szerencsére a kipattanó labdák hárítható helyre mentek. Ebben az időszakban kezdett el zuhogni az eső is, amely tovább nehezítette a technikás játékot.

A fehérváriaknak leginkább rögzített szituációkból akadtak lehetőségeik. Az egyik ilyennél Danko Lazovics szabadrúgását kellett bravúrral védenie a hazai kapusnak. Összességében az első félidőben semmi olyat nem sikerült mutatni, ami arra utalt volna, hogy bármi esélyünk lenne a továbbjutásra, ráadásul még három sárga lapot is sikerült összeszedni 45 perc alatt.

Aztán rögtön a második félidő elején eldőlni látszott a meccs, de leginkább a továbbjutás. Egy jobb oldali beadás elment Juhász feje felett, Fiola is lemaradt róla, így csak lökni tudta a fejelni igyekvő Lopest. 11-es, Fiola nem is reklamálta, Mantalosz nagyon magabiztosan értékesítette, 1-0.

Szerencsére csak kilenc percet kellett várni a válaszra. A szünetben csereként beálló Pátkai szép kiugratásából Loic Nego lépett ki a jobb oldalon. Nagyon ügyes megoldást választott, a kilépő kapus felett elnyeste a labdát, így a Malmö után az AEK ellen is betalált, 1-1. Ekkor még bő félóra volt hátra, lehetett menni a hosszabbítást érő második gólért.

Igazából egy remek taktikai húzás hozta a Vidi feltámadását. Ahogy a svédek ellen, úgy most ezen a találkozón is Nikolics edző egy, sőt két sorral feljebb hozta a jobb oldali védőként kezdő Loic Negót. Meg is hálálta ezt, Pátkai indításából zseniális gólt rúgott, aztán nem sokkal később a 16-osról volt egy remek lövése.

Az utolsó félórában a Vidi tényleg megtett mindent az egyenlítésért, de egy Lazovics-szabadrúgáson kívül nagyobb ziccerünk már nem volt, azt is simán védte a kapus.

Emberelőnyt kapott a végére a Vidi, Lopes fejelni próbált, a lengyel bíró azonnal kiállította, egyből pirosat adott.

Negyedórája maradt a Videotonnak, de már komolyabb támadást felépíteni sem tudott a magyar bajnok a rendes játékidőben. Már a 97. percben viszont igen: Juhász 17 méterről 10 centivel lőtte fölé a labdát a hosszabbításhoz.

A Vidi még ez után is erőlködött, de már ez erőn felüli volt, a görögök meg rutinosan elcsalták a bő 8 perces hosszabbítást, abban gyakorlatilag egy percig volt értékelhető játék. Végülis ők mentek be a BL-be, bár a két meccs alapján, amikor egyenlő létszámban játszottak a csapatok, nem voltak jobbak, sőt. Marko Nikolics edző jól felkészítette a csapatát a görögökre is.

Az AEK azért kemény utat járt be. Csőd miatt öt évvel ezelőtt a harmadik ligába száműzte a görög szövetség, öt év után pedig a BL főtáblájára jutottak.

A magyar bajnok ezzel együtt is EL-főtáblás, amire hat éve nem volt példa. Akkor is a Videotonnak sikerült, de onnan továbbjutniuk akkor nem.

Most újra esélyt kapnak, a csoportsorsolást pénteken tartja az UEFA.

Ez nem a Dinamók napja volt. Az ukrán Dinamo Kijev és a horvát Dinamo Zagreb is kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójában, így az Európa-liga csoportkörében folytatja szereplését. A magyar válogatott hátvéd, Kádár Tamás végigjátszotta az ukrán csapat hazai mérkőzését, amely gól nélküli döntetlennel zárult a holland Ajax ellen.

BL-selejtező, 4. forduló, visszavágók:

Dinamo Kijev (ukrán)-Ajax (holland) 0-0

Továbbjutott: az Ajax, 3-1-es összesítéssel.

Dinamo Zagreb (horvát)-Young Boys (svájci) 1-2 (1-0)

Tj.: a Young Boys, 3-2-es összesítéssel.

AEK Athén-Mol Vidi FC 1-1 (0-0)

Tj.: az AEK Athén, 3-2-es összesítéssel.

Szerdán játsszák: