Meg kellene mutatni, hogy nem álom az Eb-szereplés

A magyar válogatott 11 győzelem mellett három döntetlent és mindössze két vereséget tud felmutatni Finnország ellen: 45 rúgott gól mellett csak 11-et kaptak ez idő alatt. A keretek közötti minőségbeli különbség elvileg mellettünk szól, tétmeccsen pedig legutóbb 1978-ban kaptunk ki az északiaktól, a 2016-os Európa-bajnokságra is a finneket oda-vissza verve jutottunk ki. Azóta azonban a feje tetejére állt a magyar futball.

A gyalázat két éve

A sikeres Eb-szereplés után – csoportgyőzelem a későbbi Európa-bajnok Portugáliával fémjelezett csoportban – valami eltört a csapatnál. Bernd Storck csapatát váratlan vereségek érték a világbajnoki selejtezőkön és a barátságos mérkőzéseken egyaránt:

Feröer elleni 0-0 a vb-selejtezőn

Andorra elleni történelmi vereség (1-0), szintén vb-selejtezőn,

3-0-s hazai zakó az oroszoktól,

Svájc és Portugália ellen pedig idegenben szemernyi esélyünk sem volt.

Bernd Storckot elküldték, a helyét először ideiglenesen Szélesi Zoltán vette át (vereség Luxemburgban, győzelem Costa Rica ellen), majd jött a magyar döntéshozók valaha volt egyik legnagyobb baklövése:

Georges Leekens.

A belga megmondóember négy mérkőzésig húzta: vereség Kazahsztán, Skócia és Ausztrália ellen, illetve egy döntetlen Fehéroroszország ellen volt a mérlege, mielőtt elküldték. Vagyis a magyar válogatott

az elmúlt 18 mérkőzéséből csak ötöt nyert meg, két döntetlen és tizenegy vereség mellett.

Ez még nem is lenne annyira borzasztó, ha a válogatott – a Nemzetek Ligája besorolása alapján – csupa A és B divíziós csapattal találkozott volna, de nem. Magyarország mindegyik győzelme D ligás, azaz Európa leggyengébb csapatai ellen jött össze (plusz ugye Costa Rica), ráadásul D-s csapatok háromszor legyőzték és kétszer pontot szereztek a magyar válogatott ellen.

Persze ezt lehet a játékosok átmeneti motiválatlanságára vagy az edzők dilettantizmusára is fogni, önmagában ennél többre lenne hivatott a csapat, Marco Rossi pedig akár ki is hozhatja ezt a keretből. Az aktuális forma alapján ugyanakkor inkább Finnország az esélyes.

A finn az új magyar

A finn futball továbbra sem tartozik Európa élvonalába, nekik épp olyan, ha nem nagyobb csoda lenne egy Eb-szereplés, mint nekünk. Viszont Finnország most már nagyjából ott tart, ahol mi tartottunk négy éve.

Markku Kanerva 2016-ban lett a finn válogatott szövetségi kapitánya. 59-szeres finn válogatott, egy hazai hős, aki karrierje első évét leszámítva, 2004-től kezdve megszakítás nélkül a finn válogatottal dolgozik. 2004 és 2011 között a finn U21-et edzette, utána többnyire asszisztens edző volt a felnőtt válogatottnál, vagyis minden egyes játékosát úgy ismeri, mint a tenyerét. Ez pedig az eredményein is meglátszik.

Az utóbbi 18 meccsén hét győzelem, hat döntetlen és öt vereség a mérlege, de összességében nem lehet rá panasz: a kötelezőket a tétmérkőzéseken hozta és néha még egy meglepetés is összejött. Az irányítása alatt például egyszer sem kapott ki D divíziós csapattól, viszont a vb-selejtezőn legyőzte Izlandot (A), valamint ikszelt Törökországgal (B) és Horvátországgal (A) – ezek kiváló eredmények a finn keretet nézve.

A csapat legértékesebb játékosa a kapus Lukas Hradecky, bár ő jelenleg csak csere a német Bayer Leverkusenben. Az olasz Crotonéban játszó védő, Sauli Väisänen és a spanyol másodosztályban játszó Robin Lod (középpályás) sem stabil kezdő, ahogy a támadó Jasse Tuominen is csak csere a BATE-ban. Egyedül a sztárcsatár Teemu Pukkiral lehet azt mondani, hogy meghatározó egy viszonylag magasan rangsorolt bajnokságban: a Norwich játékosa hat meccsen két gólnál és egy gólpassznál jár az angol Championshipben.

A finn válogatott kerete Kapusok: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen, német), Jesse Joronen (FC Köbenhavn, dán), Anssi Jaakkola (Reading FC, angol) Hátvédek: Paulus Arajuuri (Bröndby IF, dán), Jukka Raitala (Montreal Impact, amerikai), Henri Toivomäki (KuPS), Albin Granlund (Örebro SK, svéd), Sauli Väisänen (FC Crotone, olasz), Jere Uronen (KRC Genk, belga), Joona Toivio (BK Häcken, svéd), Thomas Lam (PEC Zwolle, holland) Középpályások és támadók: Markus Halsti (Esbjerg FC, dán), Joni Kauko (Esbjerg FC, dán), Rasmus Schüller (Minnesota United, amerikai), Tim Sparv (FC Midtjylland, dán), Simon Skrabb (IFK Norrköping, svéd), Robert Taylor (Tromsö IL, norvég), Pyry Soiri (Admira Wacker, osztrák), Robin Lod (Sporting Gijón, spanyol), Jasse Tuominen (BATE Boriszov, fehérorosz), Rasmus Karjalainen (KuPS), Teemu Pukki (Norwich City, angol), Eero Markkanen (Dalkurd, svéd)

Ezzel együtt az utóbbi hat mérkőzésen négy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a finn csapat mérlege, ami mindössze három gólt kapott ez idő alatt. Nem véletlen, hogy a fogadóirodák szerint a hazai pályán játszó finnek az esélyesek: a magyar válogatott sikere több mint háromszoros pénzt ér.

Mi lesz a hadrend?

Ahogy Rossi is mondta pénteken, a finnektől nem kell meglepetést várni: fizikális, kemény, párharcokat kereső, de sablonos játékot fognak hozni a szokásos 4-4-2-es formációjukban. A mieinkről már jóval nehezebb jósolni.

Rossi a Honvédnél és a DAC-nál is a három középső védős felállást preferálta, érti és szereti (nem csoda, hisz olasz), azonban taktikailag ez az egyik legnehezebben kivitelezhető és a legnagyobb fegyelmet igénylő formáció. Öt nap nagyon kevés arra, hogy ezt begyakoroltassa a válogatottal, ráadásul nem is biztos, hogy a jelenlegi keret alkalmas rá. Idővel persze ez megváltozhat, most azonban egy négyvédős rendszer sokkal inkább adná magát.

Gulácsi helye egyértelmű a kapuban, ahogy csapatkapitány Szalai Ádámé is elől. Utóbbi mellé nincs igazán játékosunk, a két támadós felállást nagyjából el is felejthetjük, így két formáció jöhet szóba:

a 4-1-4-1 és a 4-2-3-1.

A védősorban Kádár Tamás helye biztos, bár lehet, hogy kényszerűségből a bal szélen kell játszania. A helyét Fiola Attila veheti át középen, a párja pedig a Vidiben futballozó Vinícius Paulo lehet. A jobbhátvédünk Lovrencsics Gergő lesz.

Nagy Ádám játéka szinte biztos, ahogy Kleinheisleré is. Kovács István is jó eséllyel kezdeni fog, az ő játékstílusa kifejezetten hasznos lehet a nagydarab hazai védők ellen. Mellette a legutóbbi finnek elleni mérkőzést bombagóllal eldöntő, az amerikai MLS-ben kiválóan futballozó Stieber Zoltán is kezdhet. A második legértékesebb magyar, a még mindössze 21 éves Sallai Roland is reménykedhet.

Ha Rossi jól össze tudja rakni a csapatát, szervezettek leszünk - Leekensnek ez egyszer sem ment -, akkor meglepetést is okozhatunk. Az olasz segítője ráadásul az a Gera Zoltán, aki még néhány játékossal együtt játszott, a többiek pedig felnéznek rá a karrierje miatt. Nagy nyeresége lehet a hazai futballnak az ő bevonása.

A magyar válogatott lehetséges kezdője:

Gulácsi – Lovrencsics, FIOLA, VINÍCIUS, KÁDÁR – Nagy - KleinheiSler, Stieber, Kovács, Sallai – Szalai.

Ön mire számít Finnország ellen? 92 A történelem mellettünk szól, győzni fog a csapat.

58 Ez lesz Marco Rossi első meccse, egy döntetlenre jók lehetünk.

22 Új edző ide vagy oda, ebből vereség lesz.

Borítókép: Marco Rossi szövetségi kapitány (b) Eppel Márton játékos (j) a Nemzetek Ligájában 2018. szeptember 8-án Finnország ellen játszó magyar labdarúgó-válogatott edzésén a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) telki edzõközpontjában szeptember 3-án. MTI Fotó: Illyés Tibor