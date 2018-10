Dárdai: Nem a Bayern megverése a művészet

Hertha BSC jól rajtolt a Bundesligában, hat forduló után a harmadik a bajnokságban, az első helyen álló Dortmund csak egy ponttal előzi, a Bayern pedig csak gólkülönbségével jobb Dárdai Pál csapatával, ami szombaton a kilencedik, eddig a legkevesebb gólt kapó Mainz-cal játszik.

„A Mainz kellemetlen ellenfél, kompakt és robusztus. Ennek ellenére meg kell birkóznunk vele. Mindazonáltal, az alapján, ahogy az elmúlt időben teljesítettünk, mi vagyunk a favoritok. Ezt fel kell vállalnunk." – idézte a dpa hírügynökség a meccs előtt Dárdait.



A Herthát már a Bayern legnagyobb kihívójaként is emlegette a német sajtó, és ezt azzal bizonyította is berlini csapat, hogy 2-0-ra legyőzte Mülleréket. Dárdai azonban nem tulajdonít ennek akkora jelentőséget. „Nem az a művészet, hogy tíz év után megvertük a Bayernt, hanem az, hogy most megszerezzük a három pontot."

A Bayernre nehéz meccs vár, a negyedik Borussia Mönchengladbach-hal játszik majd.

Bundesliga, 7. forduló:

péntek:



Werder Bremen-VfL Wolfsburg 20.30

szombat:



Borussia Dortmund-Augsburg 15.30

Fortuna Düsseldorf-Schalke 04 15.30



Hannover 96-VfB Stuttgart 15.30



FSV Mainz 05-Hertha BSC 15.30



Bayern München-Borussia Mönchengladbach 18.30



vasárnap: