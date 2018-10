Messi és az ikerkapufák

Messi szerint mindenük megvan nélküle is.

Lionel Messi volt a Barcelona legjobbja a Tottenham elleni 4-2-es BL-meccsen. Az argentin két gólt rúgott, Rakitic góljánál komoly szerepe volt az előkészítésben. A második félidőben kétszer a kapufát is eltalálta.

A különleges pedig az volt ebben, hogy négy perc különbséggel csattant a labda a jobb oldali lécen, mind a kétszer szinte ugyanabból a pozícióból, szinte ugyanúgy találta el. Még azt is lehet állítani, hogy ugyanott.

Előbb a 47. percben egyedül tört kapura, majd a 16-os vonaláról belsőzte rá, még szerencséje is lehetett volna, hiszen majdnem elé pattant vissza, de kivágták előle.

Az 51. percben megint sikerült ellépni, most azért hátulról próbálták zavarni. Kicsit erősebben és pattogósabban is lőtte el, de megint a jobb kapufa tövét találta el.

Aztán öt percre rá jött az első gólja, ennél is a jobb alsó sarok felé célzott, majd a meccs legvégén megrúgta a másodikat is. Mindkétszer Jordi Alba volt az előkészítő, ahogy az első gólnál is, amikor Philippe Coutinho a második percben betalált.