Kapust és védőt is leültetett a Roma tinédzsere

Az AS Roma 3-1-re verte a Serie A 18. fordulójában a Sassuolót. Ezen a meccsen szerezte élete első olasz bajnoki gólját a 19 éves Nicoló Zaniolo. A római támadó elég emlékezetes találattal került föl a góllövőlistára.

Zaniolo az idén került a Internazionalétól a Romához, már kilenc meccsen kapott lehetőséget a fiatal játékos. Most is kezdőbe került. A Roma már 2-0-ra vezetett, amikor ő is megvillant.

Kontrázott a csapata, amikor megindult a félpályáról. Két védővel a nyakán az ötösig vezette a labdát, majd egy csellel az egyik védőt és a kapust is elfektette, ezután egy laza emeléssel helyezett kapuba.

Serie A, 18. forduló:

AS Roma-Sassuolo 3-1 (2-0)

SPAL-Udinese 0-0

Torino-Empoli 3-0 (1-0)

Atalanta-Juventus 2-2 (1-1)

Bologna-Lazio 0-2 (0-1)

Cagliari-Genoa 1-0 (1-0)

Fiorentina-Parma 0-1 (0-1)

Sampdoria-Chievo 2-0 (0-0)

Frosinone-AC Milan 0-0

Tabella: