Két belga vb-bronzérmes úton a Realba

A bronzmeccs utáni nyilatkozatában mintha már el is kezdte volna a búcsúzkodást a Chelsea-től. A Real Madrid hívja.

Két friss világbajnoki bronzérmes belga játékossal erősíthet a Real Madrid a Chelsea-ből: a zsinórban háromszor Bajnokok Ligája-győztes Eden Hazard-t és Thibaut Courtois-t szemelte ki magának.

Egybehangzó spanyol lapértesülések szerint az ügylet ráadásul elég előrehaladott fázisban van, a vb legjobb kapusának választott Courtois árában már meg is egyeztek, most már csak Hazard árán megy a licit, a Chelsea ugyanis többet szeretne kapni a most felajánlott 120 millió eurónál.

A dupla átigazolásból még így is jól jöhet ki a Real Madrid, Courtois-ról ugyanis 35 millió euróban állapodhattak meg, bár a Transfermarkt 65 millióra teszi a belga értékét: vagyis még ha rá is ígérnek Hazard 120 milliós – valós értékű – ajánlatára, nagyjából pénzüknél vannak.

Hazard és Courtois is arról beszélt az Anglia ellen megnyert bronzmeccs után, hogy talán ideje a váltásnak, ráadásul mindketten konkrétan említették a Real Madridot az elmúlt időkben. Courtois már tavasszal is, Hazard a bronzmérkőzés után.

A 27 éves balszélső szinte biztosan Cristiano Ronaldo helyére érkezne, még ha nem is szállít annyi gólt, mint a Juventushoz távozott portugál, míg a 26 éves Courtois, aki korábban az Atlético Madrid kapuját is védte, a csapat első számú kapusa lehet a jövőben. Ezzel Keylor Navas és Kiko Casilla is nehéz helyzetbe kerülhet, hiszen Courtois előtt már igazolt egy kapust a Real, a 19 éves ukrán Andrij Lunyint.