Kleinheisler László Mészáros Lőrinc horvát csapatához igazolt

Kleinheisler László a horvát élvonalban szereplő NK Osijek labdarúgócsapatában folytatja pályafutását, jelentette az MTI.

Az eszéki csapat honlapjának híre szerint a magyar válogatott 24 éves alapembere felbontotta 2021. június végéig érvényes szerződését a kazah Asztanánál, és három és fél évre szóló megállapodást írt alá a horvát bajnokság második helyén álló NK Osijekkel.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP Kleinheisler László a magyar válogatottban 2018 novemberében

A horvát klub, amelynek többségi tulajdonosa Mészáros Lőrinc, egyike azoknak a határon túli csapatoknak, amelyeket évente milliárdokkal támogat a magyar állam a helyi magyarság érdekeire hivatkozva. Eszéken a magyar kisebbség aránya az egy százalékot sem éri el (0,91%).

Az eszékiek közleménye szerint a szerződés felbontása egyoldalú volt, az Asztana vezetősége pedig jelezte, hogy nem járul hozzá az átigazolás regisztrálásához az UEFA-nál. Ugyanakkor a horvátok szerint minden esély meg van rá, hogy végül az európai szövetség bevonása nélkül is rendezni fogják az ügyet.

A 23-szoros magyar válogatott Kleinheislert a 2016-os Európa-bajnokságot követően a Werder Bremen igazolta le, ám itt nem fért be a csapatba, ezért a Darmstadthoz került kölcsönben, ám itt sem termett számára sokkal több babér, így végül a kazah Asztana játékosa lett. A kazah szupercsapat színeiben kétszer is megnyerte a bajnokságot, illetve tavaly nyáron a Bajnokok Ligája selejtezősorozatában hat mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és az Európa-liga csoportkörében is jelentős szerephez jutott.

A főtámogatóját nemrég elveszítő Asztanáról tudni lehetett, hogy több külföldi játékosát is elengedi költségeinek csökkentésére. Kleinheisler távozásával immár Eppel Márton maradt az egyetlen magyar játékos a kazah bajnokságban. Korábbi csapattársa, a Kajrat Almatiban játszó Elek Ákos a Videotonban kötött ki a télen, míg Kleinheisler Horvátországban.