Hazard most érhette el a 200 millió eurót

A Chelsea az Európa Liga negyeddöntőjében nehezen nyert a Slavia Praha otthonában. A győztes gól a 86. percben született, Marcos Alonso fejelte. Különösen nagy fölényben sem volt az angol csapat, a prágaiak egyenrangú ellenfelek voltak.

A tudásbeli különbség leginkább egy-egy technikai megoldásban jött ki. Ilyen volt Eden Hazard megmozdulása, a csehek képtelenek voltak tartani a belga középpályást.

Az egyik megindulásánál egy csellel két Slavia-játékost csapott be. De nagyon, ez jól látható volt a csehek arcán is, akik tanácstalanul keresték, hol is van a labda. (A videón 0:58-tól kezdődik a szóló.)

Hazard könnyen lehet, hogy a nyáron klubot vált, a Real Madrid kitartóan érdeklődik iránta. Ezzel a teljesítménnyel még inkább meggyőzte Zidane-t, hogy szükség van rá, ami kevésbé jön jól a spanyoloknak, hogy az amúgy sem alacsony vételárát még tovább növelhette. Legutóbb hétfőn ment nagyot, folyamatosan csúcsközelben teljesít.

A Transfermarkt.de 150 millióra becsüli az árát, de a piacot látva az már 180-200 millió euró körül lehet. Mbappé volt 180 millió szűk két éve, Neymar 222 millió euró, a belgát reálisan a kettő közé lehet becsülni.