A bíróság is elítélte a verekedő orosz futballsztárokat

Egy moszkvai bíróság ítélete szerint a hulliganizmussal vádolt orosz válogatott labdarúgók, Alekszandr Kokorin és Pavel Mamajev egyaránt bűnös az ellenük felhozott vádakban, írta az MTI. Az ügyész még hétfőn Kokorin esetében másfél év, Mamajevében pedig egy év, öt hónap börtönbüntetést indítványozott, a bíró pedig bűnösnek találta a labdarúgókat, és helyt adott az ügyész kérésének.

A két futballista tavaly októberben egy étteremben két embert megtámadott és megsebesített: egyikük egy székkel fejen dobta az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium tisztségviselőjét, később pedig egy televíziós műsorvezető sofőrjét is megverték. Kokorin még októberben azt állította a bíróságon, hogy megbánta tettét, és az egyik áldozattól elnézést kért.

A orosz Sport Express lap arról ír, hogy a két futballista tíz és fél hónapot töltött már előzetesben, amely beleszámít a büntetésükben, ha a másodfokon is helyt adnak az ítéletnek, akkor Mamajev november végén, míg Kokorin egy hónappal később szabadulhat. A lap arról is ír, hogy a futballisták védői minden bizonnyal fellebbezni fognak, az új tárgyalás legkorábban is egy hónap múlva esedékes, így május végéig, június elejéig még biztosan a börtönben maradnak.

A 48-szoros válogatott futballista, A 28 éves Kokorin negyvennyolcszoros válogatott és legutóbb a Zenitnél játszott, a 30 éves Mamajev pedig az FK Krasznodarnál játszik. Könnyen lehet, így végleg vége a pályafutásuknak.