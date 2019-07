Felemás magyar mérleg az Európa Ligában, bődületes potyával

A magyar kupacsapatok közül mindhárom sikerrel vette az első körét az Európa Ligában, de ahogy az ilyenkor lenni szokott, a folytatásban már egy fokkal nehezebb ellenfelek jöttek, elég vegyesre is sikerült a mérleg: egy döntetlen, egy szűk győzelem és egy sima vereség lett a csütörtöki játéknap vége.

Honvéd-Craiova: Két félidőnyi gyötrelem, gólok nélkül

A Honvéd az előző fordulóban a litván Zalgiris Vilniust ejtette ki, a következő körben a román Universitatea Craiovával kerültek össze, ami két győzelemmel kezdte a román bajnokságot. A meccs ugyan egész jó tempóban kezdődött, de aztán negyed óra után teljes ötlettelenségbe fulladt a csapatok játéka. A Honvéd részéről az egyetlen említésre méltó megmozdulás a 26. percben jött, miután a románok elszerencsétlenkedtek egy kirúgást, és egy beadás után N'Gog fejelhetett, a fejesét óriási bravúrral tolta ki a vendégek kapusa.

Ezután két olyan sérülés is volt, ami miatt percekig állt a játék. A színvonal addig sem verte az egeket, ezek után azonban még tovább zuhant, rengeteg volt a szabálytalanság, sok volt az eladott labda, és elég szaggatott volt a játék. A kínokat csak tetőzte, hogy nyolc perc hosszabbítást raktak rá az első félidőre a sérülések miatt, így 54 perc után, 0-0-val ért véget az első félidő. A másodikat is a románok kezdték jobban: az 50. percben kipasszolták a Honvéd védelmét, majd egy közeli lövés akadt el Lefkovits kapusban, de a 70. percben is ő akadályozott meg egy vendég gólt, igaz, ehhez kellett az, hogy a Craiova támadója, Roman a kezei közé passzoljon ziccerben. A hátralévő időben már csak helyzetecskéknek nevezhető dolgokig jutott a Honvéd, így 0-0 lett a végeredmény. Nem volt egy világmegváltó csapat a Craiova, viszont a visszavágón, idegenben nem a magyar csapat tűnik az esélyesnek.

Fehérvár-Vaduz: minimális előny a visszavágóra

A Fehérvár FC nagyon simán vette az akadály az előző fordulóban: 5-1-es összesítéssel lépett át a montenegrói Zetán úgy, hogy a visszavágó 0-0 lett. A liechtensteini Vaduz ellen is bekezdtek, mert Stopira fejesével már a 6. percben megvolt a vezetés. A góljuk után is maradtak támadásban és irányították a meccset, ám az első fél óra végére csökkent a lendület, olyannyira, hogy a Vaduz kezdte összekaparni magát, és már akadtak próbálkozásai. Megjött az önbizalmuk, és sokkal bátrabban jöttek előre a vendégek, az utolsó negyed óra már inkább az övék volt, viszont így is maradt a szünetig az 1-0 a Fehérvárnak.

A második félidő egy fokkal lejjebb tekerték a fordulatszámot a csapatok: megvolt a fehérvári fölény, ám a komolyabb helyzetek már hiányoztak. A nyugalmat csak az zavarta meg, amikor a 67. percben egy fehérvári labdaszerzés után Pátkai közeli lövését bevetődve hárította az egyik vendég védő. Idővel magához tért a Vaduz is, feljavultak támadásban, veszélyes lövésekre is futotta, aztán jött a többi lehetőség, többször is Kovácsiknak kellett védenie. A hajrában Pátkainak akadt egy újabb ziccere Fehérvári oldalról, azonban ez is kimaradt. A magyar csapat 1-0-s előnnyel megy az idegenbeli visszavágóra, egyáltalán nem lesz olyan könnyű menet.

Torino-Debrecen: sima vereség, óriási potyával

A három EL-szereplő magyar csapat közül egyértelműen a Debrecennek jutott a legnagyobb falat: az olasz Serie A-ban szereplő Torino volt az ellenfél, melyben a korábbi olasz gólkirály, Andrea Belotti is kezdett. Meleg is lett az eleje az idegenbeli meccs eleje: egy szabadrúgás utáni kavarodásnál a gólvonalról kellett mentenie a Lokinak az 5. percben. Ha nem is került iszonyú nyomás alá a magyar csapat, de azért egyértelmű volt a Torino fölénye, aztán a 19. percben kiharcoltak egy büntetőt a hazaiak, amit Belotti vágott be kíméletlenül. A szorításból a 30. perc környékén jött ki a Debrecen, kétszer is eljutottak az ellenfél tizenhatosáig, az egyiknél már komolyabbnak nevezhető helyzet alakult ki: Tőzsér a védőjéről lefordulva a kapu előtt keresztbe lőtte el a labdát. De az egész ment a levesbe, mert a szünet előtt dermesztő gólt kapott a Debrecen: Ansaldi üresen maradt az alapvonal mellett a tizenhatoson belül, középre akarta lőni a labdát, ehelyett azonban földbe rúgott, így kicsit befelé csavarodott a labda, Nagy Sándor pedig bevédte. Ezzel lett 2-0 a Torinónak.

A második félidőben elején nem törte össze magát a Torino: nagyobb helyzetük nem volt, hajtaniuk sem kellett, így is simán tartották a kétgólos előnyt. A 68. percben aztán már eljutottak egy ziccerig: Iago Falqué ugrott ki a tizenhatoson belül, laposan lőtt, az első félidőben potyázó Nagy szépen védett lábbal. Ebben a mederben csordogált tovább a meccs: a hazai csapat időnként felpörgött, és kidolgozott kisebb-nagyobb helyzeteket, de az eredmény jó ideig nem változott, aztán a ráadásban a csereként beállt Simone Zaza befejelte a harmadik olasz gólt. A vége 3-0 a Torinónak, ezzel jó eséllyel el is dőlt a párharc.

