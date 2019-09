PSG-Real Madrid 0-0, Atlético Madrid-Juventus 0-0

Szerdán a Bajnokok Ligája négy csoportjában (A, B, C, D) megy le az első forduló, két meccs már 18:55-kor elkezdődött, a 21-kor startoló hat meccsből két nagy rangadó is lesz: a PSG (francia) a Real Madriddal (spanyol) játszik, míg az Atléticó Madrid (spanyol) az őt az előző idényben kiejtő Juventusszal (olasz) meccsel. Ezen kívül jön még a Sahtar Donyeck (ukrán)-Manchester City (angol), a Bayern München (német)-Crvena zvezda (szerb), a Dinamo Zagreb (horvát)-Atalanta (olasz) és a Bayer Leverkusen-Lokomotív Moszkva is.