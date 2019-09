18 perc alatt 5 gólt lőtt a Manchester City, 8-0 lett a vége

Öt forduló után is hibátlan a Liverpool.

Őrületes tempóban kezdte meg szombati, Watford elleni bajnokiját a Manchester City, ami a 18. percben már 5-0-ra vezetett. Nem, nem elírás, tényleg 4 perc/gólnál is jobb átlagot hoztak a kezdőrúgástól. Később kicsit visszavett a tempóból Pep Guardiola csapata, 8-0-ra nyert a címvédő.

Persze úgy könnyű volt, hogy David Silva már az 52. másodpercben betalált, a hetedik percben pedig már büntetőt rúghatott Pep Guardiola csapata. Azt Sergio Agüero értékesítette, majd jött sorban Rijad Marez egy, a sorfalról bevágódó szabadrúgással, Bernando Silva egy szöglet utáni fejessel, Nicolás Otamendi pedig egy közelről bepasszolt kihagyhatatlan helyzettel.

A 18 perc alatt szerzett 5 gól egyébként Premier League-rekord, soha senki nem jutott öt találatig ennyi idő alatt. Történelmet írt Agüero is, aki a PL első játékosa lett, aki az első hat fordulóban minden meccsen betalált, és nem mellesleg ezt volt a 100. gólja az Etihad stadionban.

A ManCity a második félidőben is jó rajtot vett, a 48. percben Bernardo Silva megszerezte második gólját, majd 12 perccel később már mesterhármasa volt. A hazai csapat a 7-0 után sem vett vissza, a ManCity irányítója, a két gólpasszt is adó Kevin de Bruyne is betalált a 85. percben. A belga 15 méterről lőtte ki a jobb felső sarkot.

A Watford történetének legnagyobb vereségét szenvedte el, ez volt a harmadik alkalom, hogy nyolc gólt kapott a csapat bajnoki sorozatban, de 1926-ban az Aberdare Athletic és 1959-ben a Crystal Palace ellen is volt egy találata.

Premier League, 6. forduló:

Manchester City-Watford 8-0 (5-0)

Burnley-Norwich City 2-0 (2-0)

Leicester City-Tottenham Hotspur 2-1 (0-1)

később:

Newcastle United-Brighton 18.30

