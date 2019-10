Egy félidő alatt padlóra küldték a horvátok a magyar válogatottat

Ha pont nélkül zárja a horvátok elleni Eb-selejtezőt a magyar válogatott, szinte biztos, hogy fordulhatunk is a Nemzetek Ligája felé. A vb-ezüstérmes horvátokat az eredmény mellett a helyi futball belharca is leköti a Splitbe vitt meccsen.

A magyar futballválogatott második Eb-selejtezős mérkőzésén történelmi győzelmet aratott, márciusban nem sok minden szólt Marco Rossi válogatottja mellett, de 2-1-re sikerült megvernie a világbajnoki ezüstérmes horvátokat. Ezután még két győzelmet szerzett a csapat, de a Szlovákiától elszenvedett második vereség után már nem volt továbbjutó helyen, idegenbeli bravúrra is szüksége lett.

A horvátok otthon nem engedhettek meg maguknak botlást, még ők sem dőlhettek hátra az Eb szempontjából, motiváltságuk nem lehetett kérdés, ráadásul bivalyerős kezdőt is tett fel Zlatko Dalic kapitány, minden fontos sztárja a pályán volt. Az előző fordulót kihagyó Ivan Rakitic kettőzött erővel készült, azt mondta, mintha az első meccse lenne a magyarok elleni.

Rossi kapitány a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy pontszerzésre készül, ehhez az első 15 percben van szükség nagy koncentrációra, mert nekik fognak menni. Ez a jóslata be is jött, már az első perctől nyomás alá került a magyar kapu, de se a szervezettségnek, se az agresszív védekezésnek nem volt nyoma, a horvátok könnyen a védelem mögé kerültek, jöttek is a lövések Modrictól és Perisictől. Az ötödik percben Kádártól vette el a labdát, amivel a kapuig is gyalogolt a félpályától. (A mérkőzés közvetítését itt találja.)

A gól után játékmodort változtatott a magyar válogatott, de a letámadással sem tudta igazán megzavarni a horvátokat, akik többségében megnyerték a párharcokat is. A 23. percben egy szöglet egész jó esély kínált Vida Máténak, de kiment fejese. Erre egy gyors góllal válaszolt Horvátország, Lovrencsics veszített ezúttal labdát. Rebic vitte el a balszélen, majd középre adott, Kádár nem tudta eltakarítani a labdát, Petkovic pedig a kapunak háttal sarkazott kapuba Gulácsi mellett.

Elöl Szalai és Kleinheisler is küzdött, sokat ütköztek, de hiába erőlködtek, jobbára egyedül maradtak. A horvátok továbbra is könnyen labdákat szereztek, a 39. percben is simán lőhettek volna egy gól, de elszórakozták a helyzetet. A 42. percben viszont bement egy kabarégól, Kádár maradt le megint az emberéről, nem tudott tisztázni, a beadást aztán Petkovic tette kapuba lábszárral.

A második félidőt viszonylag jól kezdték Dzsudzsákék, kaptak egy kis területet a hazaiaktól, egész sokáig tarthatták a labdát, mintha kicsit megnyugodott volna a válogatott. Nagyon aztán nem tudott építkezni ebből, mert a visszamozgó Kleinheisler összehozott egy 11-est, Rebicnek rúgott oda. A büntetőhöz Perisic állt oda, Gulácsi érezte, melyik oldalt választja, kiütötte a a jobb alsó sarok felé lövést. A játék ment tovább, de ekkor Kleinheisler megkapta második sárgáját, így tízfősre fogyott a válogatott.

A horvátok továbbra is fölényben maradtak, de láthatóan takarékosabbra vették játékukat, a lassabb labdajáratással is megelégedtek, majd pedig Luka Modricot és Ivan Rakiticet le is cserélte a kapitány, már a vasárnapi mérkőzésükre tartalékolt Dalic. Magyarország pedig elkönyvelhetett egy kapura lövést, Sallai kísérletét kellett védenie Lovakovic kapusnak, nagy veszélyben azért nem volt a horvát kapu.

A 77- percben a védelemnek némi stabilitást adó Lang Ádám került kisebb krízisbe, Domagoj Vida könyökölte le egy fejelésnél. A magyar játékost elég hosszan ápolták vérző fejsebe miatt, végül csak kötéssel folytathatta a meccset.

A horvátoknak még volt pár villanásuk, de kimaradtak a helyzeteik, Rebic is ziccert rontott el, és a végére még egy magyar momentum is maradt, Orbán fejelt kapura szabadrúgásból, de kísérlete a kapufa mellé ment.

A vereség és a Wales-Szlovákia-meccs 1-1-es eredménye miatt a magyar válogatott csoportjában a negyedik, Azerbajdzsán és Wales ellen harcolhatja ki a továbbjutást, az első két hely valamelyikét, de nincs túl kedvező helyzetben.

CRO-HUN