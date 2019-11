A Real új sztárt talált, elesett az Atleti

A Bajnokok Ligája 4. fordulójának második játéknapján valamivel kevesebb gól volt, mint általában a BL-ben, megszenvedtek a nagycsapatok, sőt, volt, ami ki is kapott. A Real Madrid hengerelt.

Fergetegesen kezdett a Real Madrid a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján, a sorozat negyedik körében. A Galatasarayt fogadták, és már a 13. percben 3-0-ra vezettek. A 18 éves Rodrygo villámrajttal indult, a második percben gólt lőtt, hat perc után gólt fejelt. A csapatkapitány Sergio Ramos viszont nem hagyta, hogy negyedórán belül klasszikus mesterhármast érjen el, inkább ő panenkázta a léc alá a Kroos buktatásáért videóról megítélt büntetőt.

A Madrid kicsit visszavett, de Rodrygo még a szünet előtt adott egy mesteri gólpasszt Benzemának, így 4-0-val mentek a szünetre. A második félidőben nem erőltette Zidane edző továbbra is remekül játszó csapata, Benzema az ötödik gólt csak a hajrában rúgta be, ekkor sem volt nehéz dolga. A vége 5-0-nak tűnt, a nézők fele már a lefújás előtt hazament, de rosszul tették, ugyanis Rodrygo összehozta a mesterhármasát: Benzema adta neki vissza a passzt, a brazil srác rúgta a hatodikat.

Real Madrid-Galatasaray 6-0

A meccsen Rodrygo a Real második legfiatalabb BL-gólszerzője lett, Raúlt nem tudta megelőzni ebben a kategóriában.

Rodrygo a Real történetének második legfiatalabbja is, aki a BL-ben mesterhármast ért el: újra csak Raúlt nem tudta megverni, aki szintén hármat lőtt azon a Fradi elleni, 1995-ös meccsen.

Benzema befogta Messit, ő is zsinórban 15. BL-szezonjában lőtt gólt. Itt is Raúlt üldözik, 16-tal a spanyol legenda a csúcstartó.

A csoport másik meccsén a PSG csak 1-0-ra tudta legyőzni otthon a Brugge-t, pedig két hete idegenben ötöt rúgtak nekik. Icardi élete talán legkönnyebb gólját szerezte. A PSG ezzel már tovább is jutott.

A Manchester City is nagyon lelépte az előző körben az Atalantát, a visszavágón is vezetett, elhúzhatott volna, de Gabriel Jesus büntetőt hibázott, a kaput sem találta el. Így megszenvedett az olasz kiscsapattal, amely ikszre hozta a hazai meccset, amelynek utolsó 10 percében a City kapuját egy mezőnyjátékos, a jobbhátvéd Kyle Walker védte.

Manchester City vs Atalanta 1-1

A kezdőkapus Edersont a szünetben Claudio Bravo váltotta kényszerből, utóbbit a 81. percben kiállították, és Guardiola csapatának kispadján nem ült több kapus, így a jobb-bekket cserélte be védeni. 1-1 lett a vége.

A Dinamo Zagreb a hosszabbítás perceiig 3-1-re ment a Sahtar ellen hazai pályán, miután a 83. és a 89. percben lőtt gólokat. Az ukránok mégis 3-3-ra mentették a drámai meccset.

A B csoportban az új edzővel a Bayern biztosan, 2-0-ra verte az Olimpiakoszt az egyik kora esti meccsen, pár órával utánuk nyert a Tottenham is, méghozzá 4-0-ra, a Crvena zvezda stadionjában.

A koreai Szon, aki vasárnap részese volt André Gomes horrorsérülésének - ő rúgta fel a portugált, aki aztán szerencsétlenül ütközött -, úgy tűnt, túltette magát az eseten, két gólt lőtt a szerbeknek. A kezdés előtt pedig úgy volt, lehet, hogy nem is játszik, mert annyira megviselte a brutális sérülés. Első gólja után szimpatikusan bocsánatot kért a klasszikus kézjellel, és a második után sem ünnepelt.

A Bayern sikerével már ott van a 16 között, továbbra is száz százalékos.

A Juventus is este hétkor kezdett Moszkvában, a 92. percben verte 2-1-re a Lokomotívot, a csoport másik meccsén az Atletico Madrid 2-1-re elbukott Leverkusenben. Az olaszok is nyolcaddöntősök, folytathatják a BL-ben tavasszal is.

A Bajnokok Ligája most három hét szünetre megy, november utolsó hetében folytatódik a sorozat az utolsó előtti körrel.

