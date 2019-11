Mourinho pazar beköszönése, 4 Lewandowski-gól, Real-PSG 2-2

Mozgalmas első félidőt játszott a Real Madrid a Paris Saint-Germainnel a Bajnokok Ligája ötödik fordulójában, kedden. A PSG már továbbjutóként kezdte a meccset, a Realnak sem kellett izgulnia, hogy a maradék két mérkőzésen továbbjut-e, a kora esti Galata-Brugge ugyanis 1-1 lett, a spanyolok üldözői alig jöttek közelebb.

A PSG - amelyben Neymart a padon hagyta Tuchel edző - volt jobb az első tíz percben, de aztán a Real átvette az irányítást, és a 17. percben megszerezte a vezetést. Isco lövése még kijött a kapufáról, Benzema könnyedén berúgta.



A Real nem hagyott levegőt a franciáknak, akik a félidő legvégén szabadultak csak ki. Gueye mintha lökéssel szerzett volna labdát Marcelótól, azonnal Di Mariának passzolt, aki ugratta Mbappét, ő pedig eltolta a labdát a messzire kiszaladó Courtois mellett, mire a kapus elsodorta.



Artur Dias bíró azonnal büntetőt ítélt, majd kis gondolkodás után kiállította a kapust. Ekkor már javában ment a videózás a háttérben, és mintegy 60 másodpercnyi gondolkodás után szóltak a portugál játékvezetőnek, jöjjön ki megnézni, mi történt.

A büntető szinte biztosan ült volna, a piros lap szinte biztosan nem, mert Courtois a labdára ment, és Mbappét még egy védő is követte, tehát nem lett volna tiszta gólhelyzetben, ha túljut a kapuson, ám mindez nem is volt kérdés: a videósok - ahogy kell - visszamentek az akció legelejéig, azt mutatták meg Diasnak, hogy Gueye a labdaszerzésnél lökte-e Marcelót? A válasz tök egyértelmű igen volt.



A bíró is így látta, és gyorsan döntött is: visszavonta a 11-est, visszavonta a pirosat, és mutatta, a Real jön szabadrúgással a felezővonaltól.



A döntés végülis jó, de Dias elkerülhette volna a színházat, ha Mbappé buktatása után kivár - a labda úgyis kiment, nyugodtan megvideózhattak volna mindent. Maximum a büntetőt mutatja be, ami tényleg annak tűnt, és akkor piros lapot nem kellett volna visszavonnia.

1-0-val fordult a Madrid, és a szünet után sem lassított. A félidőben beállt Neymar a pályán sem volt, a PSG sorra úszta meg a helyzeteket, egészen a 79. percig, amikor Benzema fejjel újra betalált, 2-0. Marcelo tette a fejére a labdát, úgy tűnt, eldőlt a meccs.

Csakhogy a 81.-ben egy lapos beadást Varane elrúgott Courtois elől, Mbappé köszönte, és pár méterről az üres kapuba passzolt, 2-1.

Az addig lefutballozott PSG pedig magához tért, újra végigvittek egy támadást, amelynek végén egy védőkről lepattanó labdából Sarabia kegyetlenül kilőtte a bal felső sarkot úgy 16 méterről. A párizsiak két helyzetből, vagy inkább másfélből rúgtak két gólt.

Real Madrid-Paris Saint-Germain 2-2

Az utolsó szó a Realé lehetett volna, de Bale szabadrúgása a 94. percben a kapufáról kijött, így maradt a 2-2. Továbbment a Real is, de csoportelső már nem lehet, a PSG megnyerte a négyest egy körrel a vége előtt.

Crvena zvezda-Bayern München 0-6

A B csoportban a Bayern már szintén továbbjutóként kezdett Belgrádban, a Crvena zvezda ellen, de ez nem látszott, ugyanis a Niko Kovac helyére beugrott Flick edzővel hatot rúgtak a szerbeknek. Lewandowski a középső négy gólt vállalta, ő a második Bayern-futballista az idényben, aki egy meccset négy gólt rúgjon, Gnabry a Tottenhamnek vágott ennyit az első körben. A Bayern az első klub a BL-ben, amelynek két játékosa is négyig jut egy meccsen a csoportkörben, de valószínű, hogy olyan sem volt, hogy egy teljes BL-idényben egy klub két játékosa is elérjen egy-egy négyest. Flick mérlege Bayern-edzőként: 4 meccs, 16-0-s gólkülönbség, nehéz lesz nem hosszabbítani vele.

A Tottenhamnek még tepernie kellett a továbbjutásért az új edző, José Mourinho első hazai meccsén a klubnál. A portugál szombaton idegenbeli 3-2-es sikerrel mutatkozott be, akkor végig vezettek, most viszont korán elment két góllal az Olimpiakosz.

Dele Alli még a szünet előtt szépített, majd az után begyűrték a görögöket: Kane, Aurier és Kane talált be, 4-2-re fordítottak. Csoportmásodikként tovább is mentek, Mourinho pedig máris kedvelt arc a White Hart Lane környékén.

Tottenham-Olympiakosz 4-2

A D csoport rangadóján a Juventus kezdte továbbjutóként, az Atleticónak még erősen mennie kellett, hogy bebiztosítsa magát. Simeone csapatának nem sikerült, szenzációs nullszöges Dybala-bombszabadrúgásgóllal 1-0-ra győztek az olaszok. Megnyerték a csoportot, míg a spanyoloknak igyekezniük kell, kora esti, 2-0-s győzelmével a Bayer Leverkusen 1 pontra feljött rájuk, hat pontja van. Az utolsó körben Atleti-Lokomotiv Moszkva lesz, úgyhogy elméletileg nem lehet gond a második hely.

A C csoportban ManCity-Sahtar 1-1 és Atalanta-Dinamo Zagreb 2-0. Az angolok megnyerték a csoportot, második viszont még bárki lehet a három csapat közül.

