Szemre tök jól befújta a 11-est, videóról tévesen visszavonta

Határozottan fújt büntetőt a szerdai Barcelona-Manchester United Bajnokok Ligája-negyeddöntő-visszavágó 10. percében Felix Brych játékvezető. A unitedes Fred eltalálta Rakitic lábát, mielőtt a labdához ért, szúrta ki a bíró, és mutatott a 11-es pontra.

Az angolok reklamáltak, ahogy lenni szokott, és mivel van már videóbíró a BL-ben, Brych ki is ment, hogy visszanézze az esetet - nem is baj ez, ha lehet, ellenőrizni kell még azt is, ami fixnek tűnik.

Brychnek a partvonal mellett játszották vissza a történteket, ő pedig csakhamar

visszavonta a megítélt tizenegyest.

Élőben a tévén ismételgetve is tűnhetett úgy, hogy a unitedes előbb labdát ért, csak aztán lábat, de még jobban lelassítva, illetve megállítva a képet teljesen egyértelmű a szabálytalanság.

Vagyis Brych a videó nélkül meghozott, helyes döntését videóról helytelenre módosította.

(Láttunk már ugyanilyet a tavalyi világbajnokságon, nem újdonság.)

Maradt a 0-0-s állás, de Messi öt perccel később vitathatatlan gólt lőtt, a Barcelona megszerezte a vezetést, vagyis a tévedés végülis nem oszt, nem szoroz.

Egy fotós is elkapta a fault pillanatát

A videóbíró egy újabb gyenge pontjára derült fény, nem elég lelassítani a felvételeket, szuperlassúban kell megnézni, vagy esetleg kikockázni a bírónak. (Az olasz ligában volt, hogy így csinálták.)

A szabálytalanság utáni pillanat, csak itt ér Fred a labdához

11-es volt? 120 Igen

51 Nem

A 43 éves, német Bundesliga-bíró, Felix Brych napjaink egyik legelismertebb játékvezetője, bár múltja nem makulátlan. Jó pár éve a német bajnokságban ítélt meg például fantomgólt is: erről és karrierjéről ebben a cikkünkben olvashat bővebben.