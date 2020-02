A Barcelona engedélyt kapott, soron kívül igazolhatnak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) és a a spanyol bajnokság, a La Liga vezetői is jóváhagyták az FC Barcelona kérését, így a katalán klub a következő 15 napban szerződtessen egy csatárt, aki pótolhatja a súlyosan megsérült francia világbajnok játékosukat, Ousmane Dembélét, írja a Mundo Deportivo.

Dembélé néhány hete, edzés közben szenvedett ínszalagszakadást a jobb combjában, amivel gyakorlatilag véget ért számára az idény. Az ősszel combhajlítóizom sérülése miatt már hónapokat kihagyó francia támadó mindössze kilenc meccsen tudott játszania a mostani szezonban. Dembélé hiányában csak Lionel Messi, Antoine Griezmann és Ansu Fati maradt bevethető a három támadó poszton, mivel a télen Carles Pérezt kölcsönadták az AS Romának, míg Luis Suárez is sérüléssel bajlódik.

Az El Mundo Deportivo szerint a lehetséges igazolások között lehet:

Ángel Rodríguez (Getafe),

Lucas Pérez (Deportivo Alavés),

Roger Martí (Levante).

A legújabb hírek szerint a Leganés 28 éves dán támadója, Martin Braithwaite is szóba került, aki idén 19 bajnokin 6 gólt lőtt. A 39-szeres dán válogatott csatár korábban játszott a Toulouse-ban, a Middlesbrough-ban és a Bordeaux-ban is.

Bár a szövetség és a liga is engedélyezte a katalán klubnak, hogy az átigazolásai határidő lejárta után is szerződtethessenek egy játékost, néhány korlátozást azonban így is be kell tartaniuk. Az új játékos csak a spanyol bajnokságból érkezhet, és csak a bajnokságban léphet pályára a Barcelonában, a Bajnokok Ligája tavaszi mérkőzéseire nem nevezhető be. Az igazolást a március 6-i határidőig kell nyélbe ütnie a Barcelonának.