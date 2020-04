Támogatást kapnak a rászoruló futballisták

Magyarországon is több futballklubnál fizetéscsökkentést kellett eszközölni a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt, erre reagált most a Hivatásos Labdarúgók Szervezete, és igyekszik segíteni a rászorulóknak.

"Az NB I.-es, és különösképp az NB II.-es és NB III.-as klubok profi szerződéssel rendelkező labdarúgói közül sokan nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek a jövedelmük egy részének – akár 20-50%-os - elvonása következtében. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete azoknak a játékosoknak kíván szociális alapon átmeneti pénzügyi segítséget nyújtani, akik a lecsökkentett jövedelmük miatt már nem, vagy csak részben tudják családjuk biztonságos megélhetését biztosítani" - olvasható a HLSZ közleményében.

A terv az, hogy pályázat útján döntenek majd a szociális támogatás odaítéléséről, és a rendelkezésre álló keret erejéig minden pályázó a szociális rászorultságának mértéke alapján egyedileg megállapított összegben részesül.

Az NB I.-ben korábban nem fogadták el a kollektív fizetéscsökkentést, de a másodosztályban több klub is bércsökkentést jelentett be, így tett a Nyíregyháza, a Győr, a Gyirmót és a Dorog is. Siófokon egyelőre nem fogadták el ezt a futballisták, emiatt csődközelbe kerülhet a klub.