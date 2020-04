Fehérváron született orosz oligarcha csinálná meg a keleti futballbirodalmat

Egy székesfehérvári születésű orosz üzletember, Roman Dubov évek óta egy több klub hálózatából álló futballbirodalom létrehozásán dolgozik, és az első lépéseket már meg is tette. Oroszországban, Lettországban és Cipruson is van már az érdekeltségébe tartozó klub, és a jövőben olyan piacok felé is nyitna, mint Afrika, Brazília és Kína. A Manchester City, a Pozzo-család és a Red Bull mintáját követve akarja bizonyítani, hogy Kelet-Európában is lehet piaci alapon működő futballvállalkozást fenntartani – mutatja be az ambiciózus vállalkozást a The Athletic.

A kezdetek

Az önéletrajza szerint Dubov 1974-ben született Székesfehérváron egy katonatiszt fiaként. Magyarországon kevés ideig élhetett csak, mivel a nyolcvanas években már a Szovjetunióban tanult. 1989-ben jelentkezett a moszkvai Szuvorov Katonai Akadémiára, majd egy rövid kijevi kitérő után 1995-ben végzett mérnökként és katonai tolmácsként. Két évig szolgált az orosz hadseregben, ami után az üzleti élet felé fordult. Az elmúlt 15 évben főként válságmenedzseléssel foglalkozott, ami során több orosz és ukrán labdarúgóval dolgozott együtt, és így került a sportüzletek közelébe.

Legújabb sportvállalkozásának fontos tagja a 37 éves Jeremy Steele, aki egyike a labdarúgásban dolgozó több ezer angol szakembernek. A Chelsea akadémiáján olyan játékosok nevelésében vett részt, mint Mason Mount és Tammy Abraham, majd a Portsmouth-tól a West Hamen és Stoke Cityn át a Brentfordig, egy sor másik angol együttesnél is megfordult különböző szerepkörökben. Dolgozott a belga Double Pass auditáló cégnek is, akik az elmúlt években már többször átvilágították a magyar akadémiai rendszert.

Steele 2015-ben alapította meg az Analytics FC nevű, futball-adatokkal kapcsolatos tanácsadócégét, amely több angol és külföldi csapatnak is szolgáltatást nyújt ezen a területen. A Leeds United és West Bromwich Albion mellett a partnereik között van a ciprusi első osztályú Pafos FC, a legutóbbi lett bajnok Riga FC és az orosz harmadosztályban szereplő Rodina Moszkva is. A utóbbi három klubot Roman Dubov és üzlettársa, Szergej Lomakin személye köti össze, akik a közelmúltban tulajdonrészt szereztek bennük, és Dubov tavaly szeptemberben Steele-t nevezte ki a három együttes közös sportigazgatójának, így ő felel kluboknál folyó szakmai munkáért.

A Portsmouth-t a szakadékba lökték

Dubov akkor tűnt fel jobban a sportvilágban, amikor az egyik leggazdagabb orosz üzletember, Vlagyimir Antonov üzlettársaként 2011. nyarán a túlköltekező és pénzügyi problémákkal küzdő, az angol első osztályból egy évvel korábban kiesett Portsmouth tulajdonosai lettek.

A fő célunk, hogy elnyerjük a szurkolók bizalmát, hogy stabil tulajdonos vagyunk, elegendő tőkével, ami biztosítja a klub hosszútávú terveit.

– nyilatkozta Dubov a BBC-nek, miután a csapat a Convers Sports Initiatives (CSI) konzorciumhoz került, aminek Dubov 15 százalékos tulajdonosa volt. Nagy ígéretekkel érkeztek a dél-angliai kikötővárosba: visszajutás az élvonalba, stadionrekonstrukció és az utánpótlás fejlesztése is szerepelt a tervek között.

Ez a helyzet azonban nem tartott sokáig, ugyanis 2011. november 23-án sikkasztás és okirathamisás miatt európai szintű elfogatóparancsot adtak ki Antonov ellen, akit a litván ügyészség azzal gyanúsított, hogy a litván Snoars bank tulajdonosaként mintegy kétszázmillió fontot tüntetett el a saját intézményéből. Dubov nem volt részese ennek az ügynek, de a CSI-vel együtt ő is rövid időn belül távozott Portsmouth-tól. A csapattól aztán tíz pontot levontak, a szezon végén kiestek a harmadosztályba, azóta pedig már a negyedosztályt is megjárták.

Kis kelet-európai focibirodalom

A labdarúgásban nem egyedi jelenség az, hogy egy tulajdonosi kör több klubot birtokol. A Pozzo-családhoz tartozik az Udinese, a Watford és a Granada, a Manchester City tulajdonosainak már valamennyi kontinensen van fiókcsapatuk, és a Red Bull-vállalat is hasonló hálózatot épített ki a labdarúgásban (más egyéb sportok mellett).

A Dubov érdekeltségéhez tartozó három klubban közös, hogy mind a közelmúltban alakultak. A ciprusi Pafos FC két helyi klub fúziójából jött létre 2014-ben. A Riga FC szintén két csapat összeolvadásából született ugyancsak 2014-ben, míg a Rodina Moszkva egy korábbi futballakadémiából nőtte ki magát felnőtt csapattá 2019-ben. A három klubnak jelenleg még három különböző tulajdonosa van, de Dubov elmondása szerint a jövőben formálisan is szeretnék egy csoport alá vonni őket.

Szerinte ez több szempontból is kedvezőbb konstrukciót jelentene számukra. Egy csoport tagjaként költségeket tudnak megtakarítani a játékosmegfigyelésen és a menedzsmenten, és szponzori szerződéseket is könnyebb kötni azzal, hogy a potenciális támogató így egyszerre több piacot is el tud érni. Úgy látja, Kelet-Európában a labdarúgást alulértékelik, és nem úgy tekintenek rá, mint professzionális vállalkozásra.

Mi látjuk annak a lehetőséget, hogy ezt jól is lehet csinálni. Történelmi okokból a legtöbb kelet-európia sportklubot a kormányok tartják el, ahelyett, hogy üzleti vállalkozásként működtetnék. Ez az oka annak, hogy az elmúlt tíz évben olyan sok klub került nehéz helyzetbe. Ha Oroszországról vagy Ukrajnáról beszélünk, a csapatok 80 százaléka erősen kötődik az államhoz, és a költségvetésük 70 százalékát még mindig az állam állja. Üzlet helyett jótékonysági szervezetként tekintenek a sportra”

– mondta Dubov, aki szerint emiatt van az is, hogy a volt szovjet csapatok a Szovjetunió felbomlása után 30 évvel is még mindig csak a felzárkózóban vannak, és még legalább 10-15 évre van szükség, hogy egy szinttel feljebb léphessenek.

A Zenit Szentpétervár tulajdonosa a Gazprom, a Lokomotiv Moszkváé az orosz államvasutak, így az ilyen nagy múltú klubok mellet nehéz labdába rúgni, éppen ezért Dubovék szerint kedvezőbb egy alacsonyabb osztályú klubba befektetni. Példaként az FK Krasznodart hozta fel, akik néhány évvel ezelőtt a semmiből tűntek fel, az ország egyik legnépszerűbb csapata lettek, és mostanra övék az egyik legjobb orosz utánpótlás-akadémia is.

Napsütötte Ciprus

A tulajdonos az Athleticnek arról is beszélt, hogy egy brazil és egy szenegáli csapattal is bővíteni akarja ezt a csoport, és két éven belül a Távol-Keleten is szeretnének befektetni. Már most szoros kapcsolatban állnak kínai játékosügynökökkel és bajnokságokkal, mivel a kínai utánpótlás-válogatottak rendszeresen megfordulnak ciprusi tornákon és edzőtáborokon, és gyakran a Pafos edzőközpontját is igénybe veszik ekkor.

És hogy ők miért pont Cipruson néztek ki maguknak egy csapatot? Több ok miatt is:

Az időjárás egész évben jó, a pályák is jó állapotúak, így folyamatosan lehet edzeni rajtuk.

A ciprusi bajnokságban nem korlátozzák az idegenlégiósok számát.

És ami talán a legfontosabb, Cipruson csak 11 százalékos a személyi jövedelemadó kulcsa.

Dubov szerint az is fontos szempont még , hogy egy afrikai vagy dél-amerikai játékos könnyebben tud akklimatizálódni az európai focihoz Cipruson, mint mondjuk Moszkvában vagy Rigában. „A ciprusiak kedvesek, a klíma is hasonló és nincs rasszizmus, ilyen egyszerű” – magyarázta Dubov.

Steele ugyan mindhárom klubnál betölti a sportigazgatói pozíciót, de napi szinten a Pafos irányításában vesz részt. A csapatot a szezon előtt olyan volt Premier League-játékosokkal erősítették meg, mint Bakary Sako és Jason Puncheon.

A ciprusi Európa egyik legidősebb átlagéletkorú bajnoksága, ezért Steele szerint most még nem gond, hogy ők is harmincon túli játékosokat igazoltak, azonban hosszú távon a fiatal játékosok nevelésére akarják helyezni a fő hangsúlyt. „Meg kell találnunk a módját, hogy fiatal és tehetséges játékosokat igazoljunk, és ha haszonnal tudunk túladni rajtuk, akkor megtérül a befektetésünk” – vázolta fel Steele a távlati céljukat.