Csányi: Nem vettük észre időben az edzők képzetlenségét

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor újabb ötéves ciklusát kezdheti, miután ellenszavazat nélkül elnökké választották. Konkrét célokat egyelőre nem jelölt meg a tagság előtt, az elnökségnek már decemberben ismertette viszont az elképzeléseit, és majd a küldöttek elé is fogja tárni, ha már lehet érdemben a futball szakmai dolgairól beszélni. Reméli, hogy néhány hónapon belül ez is megtörténhet.

„Amit az elmúlt 10 évben ki lehetett hozni a magyar labdarúgásból, azt kihoztuk, nem kell irányt váltani” – ezt már a sajtótájékoztatón mondta. Többször visszatért a tömegesítésre, az infrastruktúra fejlődésére, a futsal és a női futball előrelépésre.

Nézőszámban viszont határozottan többet vártak.

A hazai élvonalban lassan, de emelkedett a nézőszám, de még így sem érte el átlagban a négyezret. Ennél többet szerettek volna ebben a ciklusban is, de az elmúlt tíz évben is. Még akkor is, ha sokszor a klubok a stadionjuk átépítése miatt albérletbe kényszerültek.

Nem vették észre időben, hogy az utánpótlásban képzettebb szakemberekre lesz szükség, és még mindig sok a pálya mellett az üvöltő dervis. Nehéz időszakra számít a közeljövőben, a legkésőbbi időpont június 13-a, amikor újra lehet indítani zárt kapuk mögött a bajnokságot. Ha ezt nem tudják megtenni, akkor utána már nem fogják. Arról még nem döntöttek, hogy lesznek-e kiesők, vagy a következő szezon 14 csapattal indul újra. Ausztria lehet előttünk a példa, ha ott újraindul a bajnokság, akkor van remény itt is.

A válogatott teljesítményét jónak minősítette, ha kijutottunk volna, akkor pedig nagyon jónak.

Úgy véli, hogy amikor rossz döntést hoztak a kapitányok kinevezésénél, akkor gyorsan korrigáltak. A bolgárok elleni pótselejtező akár októberre vagy novemberre is csúszhat az európai helyzet függvényében.

Attól nem tart, hogy az NB I.-ben a kluboknak anyagi nehézségei lennének, a másod- vagy a harmadosztályról ez már nem mondható el, hiszen szponzorok tűnnek el. Személy szerint tőle nem idegen, hogy fizetési sapka legyen, ami alól néhány játékost kivételt lehetne.

Átlagosan semmiképpen sem állnak arányban a teljesítményekkel a bérek.”

A banki válságadóról elmondta – ennek egy részét a csapasportágak támogatására fordítható -, hogy mindegy, mire költik, amit fizetnek, az a banknak teher. Arra számít, hogy jó néhány vállalatnál csökken a nyereség, ezzel pedig az igénybe vehető társasági adó. „Azt a tao-t, amit a labdarúgás felhasznál, előteremthető.”

Az edzőképzés szervezettségben, struktúrájában látszólag jól működik, az edzések tartalmában viszont már adódnak gondok, ezért felülvizsgálják.

"Az ellenőrzést erősíteni fogjuk, mert nem látjuk, hogy a gyakorlatban, mi történik. Nyomon követjük a munkát, amit elvileg elsajátítottak a tanfolyamokon. Az akadémiákat hagyjuk fejlődni, mert az állam magához vonta a finanszírozást. Az MLSZ a tehetségközpontokra, nagyjából 60 egyesületre figyel majd, és azok koncentrált fejlődésére" - ezek már a főtitkár, Vági Márton szavai voltak.

(Borítókép: Csányi Sándor egy 2019-ben vele készített interjúnk során - fotó: Huszti István / Index)