Május 23-án zárt kapus Fradi-Debrecennel újraindul az NB I.

A következő éveket is a járvány okozta válság fogja meghatározni a futballban. Egyesek szerint nem lesznek nagy igazolások, a játékosok piaci értéke is visszaesik. Szlovákiában egy topcsapat már bedőlt, míg itthon leszavazták az egységes fizetéscsökkentést.

A kormány engedélyezi hétfőtől a zárt kapus rendezvényeket, sőt, a lóversenyeket is. Az edzés is megengedett lesz szerte az országban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfő délután bejelentette, hogy május 23-án indul újra a Ferencváros Debrecen elleni elhalasztott bajnokijával és a Magyar Kupa-meccsekkel a magyar futball. A Magyar Kupa az elődöntőknél tart: MTK-Honvéd és Mezőkövesd-Fehérvár a két párosítás.

Az NB I.-et március 14-én függesztették fel a terjedő koronavírus-járvány miatt, a huszonötödik forduló zárómeccse, a Fehérvár-DVTK (1-1) után. Ebben a fordulóban már valamennyi meccset zárt kapuk mögött rendeztek.

A kormány április 30-án határozott a lazításokról, az MLSZ már korábban azt ígérte: a döntés után 20 nappal készen állnak a csapatok arra, hogy éles meccseket játszanak, vagyis a zárt kapuk mögötti újraindulás kihirdetése már csak formalitás volt.

"Zsúfoltak egyébként sem szoktak lenni a stadionok. Ilyen szempontból előrelátó volt a labdarúgó szövetség és úgy alakította a nézőszámot, hogy járványhelyzetben is kezelhető legyen"

- humorizált Csányi Sándor MLSZ-elnök egy múlt csütörtöki interjújában.

A klubok már április végén elkezdték a kis csoportos edzéseket, és a hátralévő időt kihasználva fel tudnak készülni a rajtra. Június végére szerda-szombat ritmusban le is tudják játszani a hátralévő nyolc fordulót.

Május harmincadikán a tervek szerint már teljes forduló lesz, addig a szintén korábbról elhalasztott Újpest-Ferencvárost is megrendezik, a rangadó dátuma így: május 27.

A jelenlegi állás:

1 Ferencváros 23 16 5 2 44 - 19 +25 53 pont 2 Fehérvár 25 15 5 5 47 - 24 +23 50 3 Mezőkövesd 25 13 6 6 37 - 21 16 45 4 Felcsút 25 10 9 6 40 - 31 9 39 5 DVTK 25 11 4 10 35 - 33 2 37 6 Honvéd 25 9 7 9 25 - 32 -7 34 7 Kisvárda 25 9 4 12 35 - 36 -1 31 8 Debrecen 24 9 3 12 36 - 44 -8 30 9 Újpest 24 8 5 11 31 - 37 -6 29 10 Paks 25 8 4 13 30 - 42 -12 28 11 ZTE 25 7 7 11 34 - 37 -3 28 12 Kaposvár 25 3 1 21 19 - 57 -38 10

Az MLSZ döntött arról is, hogy a másodosztályú fordulókat nem rendezik meg, a jelenlegi állás szerint végeredményt hirdetnek, ami azt jelenti, hogy az MTK és a Budafok feljutott, a tavasszal nagy lendületben lévő Vasas nem. A Tiszakécske és a Vác a jelenlegi pozíciója alapján kiesett, a Haladás bentmaradt. Az NB III sem folytatódik - a jelenlegi elsők nevezhetnek a másodosztályra -, a korosztályos bajnokságok sem.

A sportolók, stábtagok egészségének védelme kiemelten fontos feladat, amelynek biztosítására a kluboknak jelentős energiákat kell összpontosítaniuk ebben a helyzetben - írta az MLSZ. A szövetség orvosi bizottsága részletes egészségügyi és vizsgálati protokollt dolgozott ki, melynek tervezetéről a szövetség előzetesen tájékoztatta a klubokat. A kezdeti, átfogó orvosi ellenőrzést követően a csapatoknál hetente kétszer, illetve minden mérkőzés előtt koronavírus-tesztet kell a játékosokon és minden velük érintkező személyen elvégezni. A pozitív tesztet produkálókat el kell különíteni az egészséges játékosoktól, és a többiek egy soron kívüli teszt elvégzése, illetve negatív eredménye után folytathatják a sporttevékenységet.

Németországban május hatodikán határoznak arról, milyen feltételek mellett indulhat újra a Bundesliga. Eddig 1724 tesztet végeztek el az első és másodosztály 36 csapatánál az utóbbi napokban, ezekből tíz lett pozitív.

A M4 Sport amennyi mérkőzést csak lehet közvetítene, egy nap akár három találkozót is, az időrendet majd később alakítják ki.

Az európai helyzet:

Ahol már lezárták a szezont: Hollandia, Franciaország, Belgium (bár lehet, hogy megváltoztatják a döntést)

Dánia és Csehország: legkorábban május 24.

Portugália, Lengyelország, Ausztria: május utolsó hétvégéje

Svájc: június 9.

Anglia: június közepe, semleges helyszíneken, tíz stadionban

Spanyolország, Törökország, Svédország, Norvégia: június közepe

Olaszországban több terv van, döntés még egyelőre nincs. Az európai szövetség (UEFA) azt szeretné, ha mindenhol a pályán dőlnének el a meccsek, és az alapján lehetne feltölteni a következő kupaszezont is. Az UEFA azt reméli, hogy augusztusban be tudja fejezni a Bajnokok Ligáját és az Európa Ligát is.

A magyar válogatott szófiai pótselejtezőjének dátumáról egyelőre nincs hír.