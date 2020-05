Az MTK játszhat a Fradival a BL-indulásért

Az MTK Hungária FC 5-1-re legyőzte a Diósgyőr csapatát a női labdarúgó NB I. csütörtöki mérkőzésén, így a fővárosi csapat játszhat majd a Ferencvárossal a Bajnokok Ligája-indulásért – írj az MTI.

A meccs elég nagy iramban kezdődött, az MTK hamar vezetést tudott szerezni Turányi Lilla góljával, de Hanna Barker találatával még a tizedik perc előtt egyenlíteni tudott a Diósgyőr. Az MTK a gól ellenére továbbra is kézben tartotta a meccset, ennek pedig meg is lett az eredménye, a 34. és a 36. percben gyors egymásutánban két gólt is szereztek – előbb Nagy Ágnes talált be, majd Turányi lőtte be a második gólját. A második félidőben aztán próbálkozott a Diósgyőr, de nem voltak igazán veszélyes támadásaik, a hajrára rákanyarodva pedig rövid idő alatt ismét két gólt rámolt be az MTK, így a fővárosi csapat végül nagyon simán nyerte meg a meccset.

A két csapat azonos pontszámmal állt a Simple Liga tabellájának második és harmadik helyén. A magyar szövetség döntése értelmében a nőknél nem hirdetnek bajnokot, de a záró tabella első két helyezettje a BL-részvételért játszik majd a bajnoki döntővel megegyező forgatókönyv szerint. A párharc az egyik csapat második győzelméig tart majd. A pályaelőnyt az első helyen álló Ferencváros élvezi, mert bár az MTK-hoz hasonlóan 31 ponttal zárt, de gólkülönbsége még a mai meccs után is jobb, mint riválisának.