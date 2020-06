Az MLSZ szívhat a járványügyi szabályokat semmibe vevő ultrák miatt

Ez a távolságtartási szabályok miatt telt házat jelent most a Puskás Arénában.

A Magyar Labdarúgó Szövetség pénteken kiadott egy hosszú közleményt, amelyben a nézők előtt megrendezett meccsek tapasztalatait összegszik. Összességében sikeresnek tartják a szurkolók visszaengedését, a jegyek hamar elfogytak, a meccseken jó volt a hangulat. Voltak azonban problémák is, a közlemény alapvetően erre reagál.

A május 27-i kormányrendelet tette lehetővé, hogy a nézők visszatérjenek a stadionokba; az NB I. hétvégi fordulóját már úgy tartották meg, hogy korlátozott számban szurkolók is lehettek a meccseken, az új Puskásban megrendezett Magyar Kupa-döntőre pedig 10 ezer szurkoló mehetett ki.

A rendelet szerint a szurkolók másfél méterre ülhetnek egymástól, három széket üresen kell hagyni köztük.

Az MLSZ már akkor jelezte, hogy B-közép esetében további egyeztetések szükségesek, mivel a szurkolói keménymagban nehezebb biztosítani a távolságtartást.

Hogy ez mennyire volt sikere, arra jó példa a szerdai kupadöntő, ahol az ultrák nagy ívben tettek a távolságtartásra vonatkozó előírásokra. Ez még a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, mivel az európia országok közül elsőként Magyarországon engedték vissza a szurkolókat a stadionokba.

Az MLSZ figyelmét sem kerülték el a kupadöntőn történtek; mint írják, a szurkolók többsége betartotta az előírásokat, viszont "egyes szurkolói csoportok" nem vették figyelembe azokat.

Miközben örömmel tapasztaljuk és megköszönjük az ultrák lelkes, támogató jelenlétét és szurkolását, az előírások elmulasztását a szövetség elítéli, felelőtlenségnek tartja, és ezúton kéri a legvérmesebb szurkolókat az előírások betartására, a jogkövető és felelős magatartásra, a saját egészségük, a szeretett klubjuk játékosainak, szakembereinek, és az ellenfeleknél dolgozók egészsége védelme érdekében.

A rendőrségnek jogában áll szankcionálni az előírások be nem tartását; egyes személyeket, de akár a szervező klubot is megbüntethetik. Arra is lehetősége van a rendőrségnek, hogy zárt kapus rendezést rendeljen el, figyelmeztet az MLSZ. A kupadöntő esetében a szövetséget büntetheti a rendőrség a történtek miatt, ezt a szövetség tudomásul veszi.

Arra is kitér az MLSZ közleménye, hogy a szabályok tiltják a szurkolók és a játékosok közös gólörömét, mérkőzés utáni ünneplését, mivel növelik a fertőzés kockázatát. (Ahogy a Nemzeti Sport cikke is mutatja, a Honvéd egyik játékosa a szurkolókkal együtt ünnepelte a kupagyőzelmet.) Felelőtlenség is a szurkolókkal való érintkezés, mivel a focistákat folyamatosan tesztelik, ezért szankcionálni fogják a hasonló eseteket.

Azzal a sportszervezettel szemben, amelynek játékosai ezt a tilalmat megszegik, az MLSZ haladéktalanul fegyelmi eljárást indít.

Az elmúlt hónapban több mint nyolcezer tesztet végeztek játékosokon, szakembereken, stábtagokon, játékvezetőkön, mentősökön és a média képviselőin, és eddig minden teszt negatív volt.