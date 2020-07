Későbbre halasztották a döntést a US Open sorsáról

A tenisztorna szervezői szerint most arra kell összpontosítaniuk, hogy a helyi közösségeket kisegítsék.

A világelső szerb teniszező szerint képtelenség lesz betartani egyes előírásokat a US Openen.

Szerdán jelentették volna be az amerikai szervezők, hogy megtartják-e idén a US Opent, de a járvány alakulása miatt elhalasztották a döntést, írja az MTI. A tervek szerint augusztus 31-én kezdődne az amerikai Grand Slam-torna. "Mindent megtesznek, de még nincsenek abban a helyzetben, hogy meghozzák a döntést. Még öt-tíz napot várnunk kell" - nyilatkozta ATP vezetőségi tagja, Herwig Straka. Straka szerint ha megrendezik a US Opent, akkor szűkebb lesz az őszi versenynaptár, törlés esetén viszont több kisebb tornára kerülhet sor szeptembertől.

Az Egyesült Államokban még javában tart a járvány, folyamatosan emelkedik az aktív esetek száma, szerdán elérte az 1,8 milliót, a halálos áldozatok száma meghaladja a 139 ezret.

Ha lesz is idén US Open, szinte biztos, hogy Novak Djokovic és Rafael Nadal nélkül rendezik meg; mindkét sztár már korábban jelezte, hogy a fertőzésveszély és a szigorú előírások miatt nem indul a tornán. Djokovic maga is koronavírusos lett, mostanra túlesett a fertőzésen.

Az ATP és a WTA június közepén bejelentette, hogy augusztus 3-án a női, augusztus 14-én pedig a férfi nemzetközi teniszélet is újraindul, de mivel Kínában minden nemzetközi sportrendezvényt lemondtak az idei évre, hat WTA- és négy ATP-tornát már törölni kellett.