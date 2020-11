Már eddig is Magyarország a pótselejtezők királya, hiszen a 2016-os és a 2021-es (hivatalosan 2020-as) Európa-bajnokságra ezen a kerülő úton jutott ki nemzeti válogatottunk – először Bernd Storck, most pedig Marco Rossi vezérletével. Ám ha szerdán minden jól alakul – több pontot szerzünk a törökök ellen, mint az oroszok Belgrádban –, akkor megnyerjük a Nemzetek Ligája második divíziójának 3. csoportját, és rendkívül közel kerülhetünk egy (de akár kettő) újabb pótselejtezőhöz.

Nagy teljesítmény volt a sztárokkal teletűzdelt Szerbia elleni négy pont két meccsen, de azért kicsit mégis csalódottak lehetünk. Mert aki felhőtlenül örül ennek a tényleg dicséretes vasárnapi 1–1-es döntetlennek, annak valószínűleg fogalma sincs, hogy mekkora volt a tét a szerbek és lesz szerdán a törökök ellen.

Habár Fortunától szerdán kapunk még egy esélyt, mivel az oroszok vasárnap 3–2-re kikaptak Törökországban, de már nem a mi kezünkben van a sorsunk a földrengésszerű bravúrhoz. Méghozzá arra, hogy

gyakorlatilag (kis túlzással) már most bejuthassunk a 2022-es katari világbajnokság és a 2024-es németországi európa-bajnokság pótselejtezőjébe.

Azt meg, ugye, tudjuk, mit jelent, ha a magyar csapat pótselejtezőt játszik...

Az európai vb-selejtezők

Tudni kell, hogy Nemzetek Ligáját összekapcsolták a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezőjével, ami 2021 márciusában kezdődik – a sorsolást december 7-én tartják, a magyar válogatott az előzetes kalkulációk alapján a harmadik kalapba kerül. Az biztos, hogy Európából csak 13 csapat juthat ki a vb-re az 55-ből. A világbajnokság selejtezőjében 10 európai csoport lesz, ahol a 10 csoportgyőztes közvetlenül kijut a világbajnokságra. További három hely sorsa forog kockán a pótselejtezőn. A 10 második helyezetthez csatlakozik az UEFA Nemzetek Ligájából az összesített rangsor alapján az a két legjobb csoportgyőztes, amely nem jutott ki a világbajnokságra, vagy nem jutott be a második fordulóba, vagyis nem végzett a vb selejtezős csoportja első vagy második helyén. A 12 (10+2) csapatot három ágra sorsolják, áganként négy csapatot. A selejtező lebonyolítása pont olyan lesz, mint most volt az Eb pótselejtezőjén:

az ágak egyenként két egymeccses elődöntőből és egy döntőből állnak,

mindegyik mérkőzésre sorsolják a hazai pályán játszó csapatot,

a három ág győztese kijut a világbajnokságra.

Tekintve, hogy a magyar válogatott az egyetlen, amely 2016-ban és 2020-ban is pótselejtezővel jutott ki az európa-bajnokságra, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a pótselejtezők királyává vált Marco Rossi csapata!

A recept tehát egyszerű: meg kell nyerni a csoportunkat a Nemzetek Ligájában, amihez szerdán több pontot kell szerezni a törökök ellen a Puskás Arénában, mint amennyit az oroszok szereznek Belgrádban.

Ha az oroszok ismét kikapnak, akkor nekünk elég a döntetlen is. Ha az oroszok döntetlent játszanak, nekünk csak a győzelem jó. Ha az oroszok nyernek, akkor sajnos már nincs mit tenni, mert nem éltünk a lehetőséggel, és ők jutnak be az ígéret földjére, a két pótselejtezős tutiba. Ezért lett volna fontos vasárnap megnyerni a szerb meccset, mert akkor a saját kezünkben lenne most a sorsunk, így viszont az oroszokon múlik. Pontegyenlőségnél, ugye, az oroszok végeznek előrébb.

De ha megnyerjük a csoportot, akkor sem mindegy, hogy hány ponttal nyerünk. Ugyanis ha a Nemzetek Ligája A-ligájának csoportgyőztesei – Franciaország, Spanyolország, és a négyesét jelenleg vezető Olaszország, valamint Belgium – egyenes ágon kvalifikálnak a világbajnokságra, vagy selejtezős csoportjukban a második helyen végeznek (amire, valljuk be, jó esélyük van...), akkor a B-liga csoportgyőztesei kaphatják a pótselejtezős két helyet. És itt jön a képbe a magyar válogatott, amelynek sikere esetén versenyeznie kell a B-liga csoportgyőzteseivel.

Jelenleg az osztrák (12 pont/5 meccs), skót (10/5) és a walesi (13/5) csapattal – ebben az összevetésben eddig mi vagyunk a leggyengébbek (8/5).

17 Galéria: Magyarország-Szerbia a Nemzetek Ligájában Fotó: Trenka Attila / Index

A lényeg, hogy közülük minél többen érjenek oda első-második helyre a vb selejtezős csoportjukban, és előttünk csak legfeljebb egy olyan csapat legyen, amely nem jut ki. Ekkor ugyanis mi leszünk az egyik pótselejtezős csapat!

Jelenleg így fest a világbajnoki pótselejtezős rangsor:

1. Franciaország, 2. Belgium, 3. Spanyolország, 4. Olaszország, 5. Wales, 6. Ausztria, 7. Skócia, 8. Magyarország/Oroszország

Ebből azért elég kevés csapat fog lemaradni a csoportja első-második helyéről...

Az Eb-pótselejtező is közel lehetne

Az Eb-pótselejtező pedig azért kerülhetne látótávolságba szerdai sikerünk – és az A-ligába való feljutás – esetén (feltételezve, hogy nem változik a Nemzetek Ligája lebonyolítása), mert ahogy a mostani A-ligás selejtezős helyre befutott a tök utolsó Izland, és a négy pótselejtezős helyből csak egyet használtak ki az A-liga csapatai,

így gyakorlatilag a Nemzetek Ligája következő kiírásában 6 vereséggel is a pótselejtezős hely közelébe kerülhetnénk.

Arról nem is beszélve, hogy mivel a selejtezős helyeket alulról töltik fel, így várhatóan – papíron – gyengébb csapatokat kapnánk a pótselejtezőben, mert a B- és C-ligából töltenék fel a csapatokat, ha nem lenne négy A-ligás nem kijutó a 2024-es Eb-re.

Szerdán tehát egyszerű a képlet: meg kell verni a törököket, és szurkolni a szerbeknek! A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Index élő, szöveges tudósítást olvashatnak.

(Borítókép: A magyar válogatott bemelegítése a Magyarország–Szerbia mérkőzés előtt 2020. november 15-én. Fotó: Trenka Attila / Index)