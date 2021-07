Győzelemmel kezdett a BL-ben a Ferencváros

Az új idénynek már nem Szerhij Rebrovval, hanem Peter Stögerrel, a korábban a Borussia Dortmundot is irányító vezetőedzővel vágott neki a Fradi, amely Németországban edzőtáborozott a szezon előtt.

– fogalmazott az 55 éves szakember a találkozó előtti sajtótájékoztatón.

A keretben nagy változás nem volt, Marcel Heister, Isael, Lovrencsics Gergő és Michal Skvarka távozott, a belga-marokkói Ryan Mmaee az AEL Limassoltól érkezett a nyáron.

Botka Endre és Aissa Laidouni nincs százszázalékos állapotban, így ők a kispadra sem ülhettek le kedden.

A tavalyi első körös BL-selejtezőhöz képest a kezdőcsapatban négy változás történt. A védelemben Botka helyett Henry Wingo, Adnan Kovacevic helyett Lasa Dvali, Somália helyett Sigér Dávid és Isael helyett Róbert Mak kapott helyet a kezdőben: Dibusz – Wingo, Blazic, Dvali, Civic – Sigér, Haratin – Mak, Tokmac, Uzuni – Boli.

A zöld-fehérek új hazai mezükben léptek pályára, a több ezer kilátogató szurkoló pedig már az első perctől kezdve kiváló hangulatot varázsolt.

Mindezek ellenére a találkozó első nagy helyzete a vendégoldalon adódott, a 6. percben Oto John talált fejjel Dibusz kapujába, de a partjelző emelte a zászlaját, les. Nem kezdtek megilletődötten a koszovóiak, a 8. percben pedig a szívbajt hozta a hazai szurkolókra Miha Blazic, aki a félpályáról adta haza a labdát, de rosszul célzott, Dibusz nagyjából harminc centiméterre a gólvonaltól állította meg azt.

Kezdett magára találni az FTC, a 17. percben egy szöglet utáni kavarodás után Ihor Haratin találta el a lécet, két perccel később pedig Franck Boli lapos lövését védte Ardit Nika.

A 34. percben Mak próbálkozhatott egy lövéssel 17 méterről, de a kapus védett.

Szinte az ellentámadásból John ezúttal szabályos gólt szerezhetett volna, Dibusz már verve volt, de a 23 éves támadó a kapu mellé gurított. A félidőre gól nélküli döntetlennel mehettek pihenni a csapatok.

A szünetben egyik együttes sem cserélt. A második játékrészt is jól kezdte a Pristina, a vendégek igyekeztek minél gyakrabban ellenfelük térfelén labdát szerezni.

Az 52. percben Tokmac tálalt remekül Boli elé, de az elefántcsontparti csatár az oldalhálót találta el. Boli nem sokkal később egy szöglet utáni fejessel veszélyeztetett, de Nika ezúttal is résen volt.

A 68. percben cserélt először Stöger, Bolit az új nyári szerzemény, Ryan Mmaee váltotta. A félidő második felében a Fradi kezdeményezett többet, aminek a 71. percben meg is lett az eredménye: Eldar Civic adta középre a labdát a bal oldalról, a védője mögül szépen kibújó Tokmac pedig nem hibázott, kihasználta a lehetőséget, 1–0.

Ha egy üzlet beindul! Három perccel később Mak passzolt laposan középre, Ryan Mmaee pedig a kapuba kotorta a labdát, 2–0. A 78. percben pedig már a harmadik hazai gólnak örülhetett a közönség: Mak végezhetett el szabadrúgást a jobb oldalról, a labda Blazic előtt lepattant, a szlovén védő pedig térddel lőtt a kapuba, 3–0.

Az eredmény már nem változott, a Ferencváros háromgólos győzelmet aratott, ám a játék képe alapján korántsem volt ennyire sima a mérkőzés. Stögernek és stábjának lesz még dolga bőven, taktikailag mindenképp javulnia kell a gárdának.

Folytatás egy hét múlva, kedden, július 13-án a koszovói fővárosban.

Először is gratulálok az ellenfélnek. A mérkőzés kétharmadában jól játszottunk, vezetést is szerezhettünk volna. Sajnos tíz perc alatt összeomlott mindaz, amit addig felépítettünk, véleményem szerint ez főként annak tudható be, hogy a mi csapatunknak nincs tapasztalata ilyen nemzetközi mérkőzéseken. Némileg meg is vagyok elégedve a csapatom teljesítményével, de innen már nagyon nehéz lesz a visszavágó, ennek ellenére mindent megteszünk a siker érdekében