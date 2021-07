Válaszolt a Marriott Hotel a francia labdarúgók kritikáira

Egy bukás margójára – ki/mi volt a hibás?

Sokan sokféleképp közelítették meg a világbajnok francia válogatott Eb-bukását, a kontinensviadal fő esélyese számára már a nyolcaddöntő elhozta a végállomást, mivel Svájc büntetőpárbajban erősebbnek bizonyult.

A napokban mi is beszámoltunk arról, hogy a játékosok alváshiányos állapotban voltak a Netflix–videojáték–NBA-nézés kombinációjától, ugyanitt szóba került, hogy nem megfelelő minőségűek voltak a hotelek. Erre most a The Athletic cikke is kitért.

Benzema visszatért, a játékkal nem volt gond – széthúzott a csapat?

Megkerülhetetlen a francia együttes kapcsán a 2015-ös botránya után közel hat évig mellőzött Karim Benzema szerepe. Az Európa-bajnokság előtti felvezetőnkben arról írtunk, hogy ha a pályán kívüli problémákat valóban sikerült végérvényesen lezárni, akkor kétségtelen, hogy óriási erősítést jelent a válogatottnak, hiszen a világ egyik legjobb és egyik leginkább alulértékelt csatáráról van szó.

A teljesítménye valóban remek volt, Portugália és Svájc ellen is duplázott, így négy góllal fejezte be a tornát – rajta kívül csak Antoine Griezmann és Paul Pogba volt eredményes (egyszer-egyszer), valamint Mats Hummels öngólja segítette a gárdát a németek elleni nyitányon.

A világbajnok Olivier Giroud-val nem volt tökéletes azért például a viszonya, volt egy emlékezetes szóváltásuk, amikor Benzema posztriválisát gokarthoz, magát az F1-hez hasonlította, amire a 2018-as aranyérmével replikázott az előbbi. A torna előtt úgy tűnt, hogy rendezték a dolgokat, Giroud már például azzal viccelődött, hogy ha megnyerik az Eb-t, szívesen versenyezne vele egyet, illetve a csapatétkezéseken közös asztalhoz ültették őket, hogy jó legyen a viszony.

A The Atletic cikkében ugyanakkor arról ír, hogy arról keringenek hírek, hogy széthúzás volt a csapaton belül, nem volt egységesség.

Nem volt semmi bajtársiasság, semmi ehhez hasonló lélekjelenlét

– mondta szomorúan a korábbi csapatkapitány, Patrick Vieira a svájciak elleni búcsút követően a mostani gárdáról.

Kiemelik, hogy a bukás pillanatában gyakran előjön a másra mutogatás, ez pedig a franciák esetében fokozottan igaz.

És nemcsak egymásra, hanem minden körülményre.

Nem megfelelő szállás?

A sajtóban megjelentek olyan hírek, miszerint a francia játékosoknak nem volt elég lehetőségük a Budapest Marriott Hotelben a közös kikapcsolódásra.

Panaszként emlegetik, hogy a szobák ablakait nem lehetett teljesen kinyitni.

A francia L’Équipe sportlap információi szerint Paul Pogba világosan közölte Didier Deschamps szövetségi kapitánnyal, hogy „utálják” a szállást, és mielőbb távozni szeretnének.

Kritikaként fogalmazták meg, hogy rossz minőségűek az ágyak, illetve a légkondival sem voltak megelégedve.

Megkerestük a szállodát, hogy a franciák jelezték-e egyáltalán a felvetődő problémákat, illetve ha ezek valósak voltak, a hotel mit tett a megoldás érdekében. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az illetékes stábtagok mikor jelezték, hogy mégsem utaznak el Gárdonyba, és Budapesten maradnak. A szűkszavú választ változtatás nélkül közöljük:

A Budapest Marriott Hotel fővárosunk egyik legikonikusabb, prémiumkategóriájú szállodája. Megtiszteltetést jelent számunkra, hogy rendszeresen fogadhatunk élsportolókat, és büszkék vagyunk arra, hogy mindig mindent megteszünk kényelmük és biztonságuk érdekében. A témával kapcsolatban további kérdésekre nem tudunk válaszolni.

Mi történt Gárdonyban?

A francia válogatott eredetileg a gárdonyi Nautis hotelben szállt volna meg. A szálloda igazgatója, Behán István az Indexnek elmondta: az utolsó pillanatban szóltak, hogy mégsem náluk töltik az éjszakákat a torna alatt.

Már mindent beszereztünk, minden patent volt, amikor felhívtak minket, hogy a Marriott hotelben szállnak meg. Óriási csalódás volt, mivel rengeteg munkát fektettünk bele, minden kolléga nagyon várta. Csak találgatni tudunk, hogy miért váltottak. Hallottunk olyat, hogy gombás volt a helyi pálya, és nem volt elég sík. Sokkal inkább valószínű azonban, hogy Budapesten akartak maradni. A német U21-es válogatott kétszer is megszállt már nálunk, semmi gondjuk nem volt. Úgy tudjuk, hogy a franciák az MTK pályáján edzettek. Egyébként a kéréseik között szerepelt a teljes elzárás, de étkezésben semmi extra nem volt: csirkét és marhát akartak, és hogy minden legyen lezárva. Még nem fizettek ki minket, de reméljük, hamarosan erre is sor kerül.

A családtagok balhéztak

Az egység hiánya nem csupán a pályán volt megfigyelhető, a bukaresti nyolcaddöntő során Adrien Rabiot édesanyja például majdnem nekiment Paul Pogba rokonainak, amikor azt kritizálta, hogyan veszíthette így el az MU-sztár a labdát a svájci egyenlítés előtt, de Kylian Mbappé hozzátartozóival is nézeteltérésbe keveredett.

Jóllakott volt a csapat?

Szintén felvetődött a torna előtt lehetséges problémaként, hogy mennyire képes Didier Deschamps együttese egymást követő három nagy viadalon is végig motiváltan csúcsteljesítményt nyújtani. Az 2016-os Eb-döntő és a 2018-as világbajnoki arany után ezúttal lényegesen visszafogottabb volt az együttes játéka, a németek ellen még összejött a siker, de ezt követően már csak döntetlenre futotta a rendes játékidő alatt.

Az azért látszott, hogy amikor összeállnak a dolgok, lenyűgöző játékra képesek a franciák, a németek elleni kontrák egészen parádésak voltak (leszámítva a leshelyzeteket persze), a svájciak elleni fordítás is lehengerlően festett, ugyanakkor a kiegyensúlyozatlanság ezúttal sokba került.

Talán majd jövőre, Katarban...

(Borítókép: Alex Livesey – UEFA / Getty Images Hungary)