Zsinórban hét siker, már csak három pont a Pool hátránya

A Liverpool szenzációs formában várta a találkozót, hiszen bár a 2022-es év első három meccséből kétszer is ikszelt (közte nyert), azóta mind a 11 fellépésén örülhetett, közte a Chelsea elleni Ligakupa-döntővel, vagy éppen az Inter otthonában lejátszott BL-nyolcaddöntővel.

Ezúttal az első fél óra végéhez közeledve tört meg a jég, Trent Alexander-Arnold lövésére/beadására Sadio Mané érkezett, aki a leshatárról a kapuba passzolt (1–0).

16 - Trent Alexander-Arnold has provided 16 assists in all competitions this season for Liverpool, his best return in a campaign in his career, overtaking the 15 he achieved in both 2018-19 and 2019-20. Sweet. pic.twitter.com/wxOkFE0Elt