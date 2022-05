A Manchester City haragját az újgazdag klub bánta

A Liverpool szombati botlásával a hét közben elképesztő dráma végén a Bajnokok Ligájából kieső City azzal a tudattal léphetett pályára, hogy egy győzelemmel három pontra növelheti előnyét három meccsel a vége előtt közvetlen riválisával szemben.

Az ellenfél az újgazdag Newcastle United volt, amely a tulajdonosváltás óta a kiesőzónát elhagyva a középmezőnyig emelkedett az elmúlt hónapokban.

A Real otthonában a 90. percben még kétgólos előnyben lévő, de a hosszabbításban végül elvérző manchesteriek haragja pedig a „szarkákra” csapott le, a 19. percben Raheem Sterling fejesével szereztek vezetést, majd a 38. percben Aymeric Laporte növelte közelről az előnyt (2–0).

A fordulást követően olyasmit láthattak a szurkolók, amire nem biztos, hogy volt precedens korábban, hiszen a Manchester City 108 pontos passzal jelentkezett, mielőtt a Newcastle egyet is összehozott volna, döbbenetes, 99 százalékos labdabirtoklást összehozva ezzel.

this is beyond fifa levels of statistical madness. pic.twitter.com/8yECredhK2