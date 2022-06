Megvan a szóbeli egyezség: 45 millió fontért vesz csatárt az Arsenal

A The Athletic információi szerint megszületett a szóbeli egyezség, így az elmúlt öt évben a Manchester Cityben futballozó Gabriel Jesus az Arsenal futballistája lesz.

A lap úgy tudja, a londoniak 45 millió fontot fizetnek a Citynek Jesus játékjogáért, aki négyéves szerződést ír majd alá az Emiratesben. A The Athletic megjegyzi, a Chelsea és a Tottenham is érdeklődött a 25 éves brazil iránt, aki viszont végig az Arsenalt favorizálta, annak ellenére is, hogy a három klub közül épp utóbbi az, amely nem lesz ott a Bajnokok Ligája következő kiírásában.

Jesus az angol élvonalban (Premier League) 159 meccsen 58 gólt lőtt és 32 gólpasszt osztott ki a Manchester City játékosaként.

A Palmeirasban nevelkedett támadó az Arsenal negyedik érkezője a nyáron: korábban Marquinhos Alencar, Fabio Vieira és a kapus Matt Turner érkezését jelentették be Mikel Arteta vezetőedzőék.