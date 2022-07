Földöntúli az öröm a szlovákoknál: a Slovan elhallgattatta a Ferencvárost

Szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a Ferencváros hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Slovan Bratislava csapatától. A mérkőzés után a szlovák lapok leírhatatlan örömről írnak, és többször kiemelik, hogy a ferencvárosi szurkolóknak összetűzésük volt a rendőrökkel, ahol a könnygáz is előkerült.

A Slovan Bratislava a mérkőzés utolsó tíz percében, hátrányból felállva győzte le Budapesten a magyar bajnokot, aminek köszönhetően hatalmas lépést tett a továbbjutás felé. A váratlan eredményt hozó találkozó Szlovákiában is óriási meglepetés volt a Slovan szurkolói számára, így a szlovák lapok is örömteli sorokkal számolnak be a mérkőzésről.

Az SME, az egyik legolvasottabb szlovák napilap Vladimír Weiss csapatkapitányról közölt képet, ahogy a mérkőzés után megölelte és arcon csókolta edzőjét, aki édesapja is egyben. A klub trénerét is idézi, aki elmondta, rendkívül fáradtnak, de nagyon büszkének érzi magát. Hozzátette: ha így játszanak a továbbiakban is, az emberek vissza fognak térni a Slovanhoz.

A Novy Cas úgy vélekedik a mérkőzésről, hogy Barsegjan tanítani való góllal döntötte el az első találkozót, és a Slovan végig tudta tartani a tempót a Ferencvárossal.

Annak ellenére, hogy a magyar bajnokcsapat kerete hivatalosan kétszer annyit ér, mint a Slovan összértéke, ez a különbség nem mutatkozott meg a pályán.

A pravda.sk cikkében kiemeli a transzparenseket, amelyeket a hazai szurkolók a meccs közben mutattak fel a szlovákok szidalmazására. Továbbá a számukra fantasztikus eredményen túl többször megemlítik a magyar szurkolók és a rendőrség közötti összetűzést, ahol a könnygáz is előkerült.

Hideg zuhany egy forró katlanban! Nagy fordulat Budapesten, a Slovan elhallgattatta a Ferencvárost

– tették hozzá.

A Bajnokok Ligája második selejtezőkörének visszavágóját jövő szerdán rendezik Pozsonyban. Az idegenbeli szabály eltörlésének köszönhetően amennyiben a Ferencváros minimum egy góllal megveri idegenben a Slovant, úgy egészen biztosan legalább hosszabbításra menti a párharcot. Minden más eshetőségben a szlovák bajnok jut tovább.

(Borítókép: Ferencváros–Slovan Bratislava-mérkőzés a Groupama Arénában 2022. július 20-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)